Vacances de la Toussaint : la réservation de dernière minute se confirme en Dordogne

Les vacances de la Toussaint débutent ce vendredi 22 octobre. Déjà 14 millions de Français ont réservé leurs vacances selon le cabinet de conseil Protourisme et ils seront plus nombreux car la réservation de dernière minute devient la norme, c'est le cas notamment en Dordogne.

"Vous m'auriez appelée il y a trois semaines, je ne vous aurai pas donné les mêmes chiffres" explique Laure Jamain, directrice des gîtes de France en Dordogne. Sur les 600 gîtes de France en Dordogne, le taux d'occupation est de 77% pour la première semaine des vacances, et de 74% pour la deuxième semaine. "C'est mieux qu'en 2020, où on était à environ 70% d'occupation, c'est même mieux qu'en 2019 où le taux d'occupation était de 60% environ" explique la directrice. Les vacanciers privilégient les séjours dans des gîtes privés depuis la crise sanitaire.

Une clientèle française attendue

Dans les hôtels, la clientèle est bien de retour depuis la crise mais pour les vacances de la Toussaint c'est beaucoup plus contrasté. Exemple à Sarlat en Périgord Noir. A l'hôtel le Compostelle, le taux d'occupation est pour le moment de 2% selon le directeur Ludovic Mouyen qui compte sur la clientèle de passage et les réservations de dernière minute. Habituellement, cet hôtel travaille essentiellement avec les groupes de touristes étrangers mais ils ne sont pas encore de retour. Les voyagistes ont réservé mais seulement à partir du printemps prochain.

Des réservations parfois 2 heures avant

Juste en face, à l'hôtel de Selves, le carnet de réservations est à moitié rempli explique le directeur Luis Rodriguez. Ce sont uniquement des clients français qui n'habitent pas trop loin. Ils vont faire entre trois et quatre heures de route pour passer un weekend de deux ou trois nuitées là-bas. Les réservations sont arrivées à la dernière minute, "il y a eu au moins quatre ou cinq coups de fil ce vendredi" selon Luis Rodriguez.

Les réservations de dernière minute dépendent de la météo annoncée mais c'est aussi une tendance qui se confirme explique Emilie Loubriat, directrice de l'Office de tourisme du Pays de Fénélon : "j'ai fait le tour des hébergeurs et ils me disent que désormais c'est l'ultra dernière minute avec des gens qui réservent parfois deux heures avant d'arriver. C'était une tendance que l'on avait constaté avant l'épidémie de coronavirus et qui se confirme désormais".