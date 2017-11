Vacances de la Toussaint : les commerçants de Saint-Martin-de-Ré ont le sourire !

Des vacances baignées de soleil ! Avec ce temps magnifique, de nombreux touristes ont choisi l'île de Ré pour les congés de la Toussaint. Restaurateurs et commerçants de Saint-Martin-de-Ré sont ravis, après un été très compliqué.

La fin des vacances a sonné ! C'est le dernier week-end avant la reprise de l'école ou du travail. Sur l'île de Ré, il y a encore du monde à se balader à vélo ou à flâner dans les rues. Ces congés ont en effet attiré beaucoup de touristes sur nos côtes, et notamment à Saint-Martin-de-Ré.

Le soleil a attiré les touristes

A Saint-Martin, tout le monde a la sourire. A commencer par les touristes. Anne , qui vient du Finistère, a décidé de passer quatre jours sur l'île. "On a vraiment beaucoup de chance avec la météo, souligne la Bretonne, un grand sourire aux lèvres. On peut manger facilement, rester plus tard en terrasse, c'est très reposant."

C'était bondé, on a eu des journées comme au mois d'août" - David, restaurateur à Saint-Martin-de-Ré

Plusieurs hôtels ont affiché complet cette semaine. Les restaurateurs eux aussi se frottent les mains. "Tout le monde a travaillé, on a été envahi d'un coup, explique David, gérant d'une brasserie. On a l'habitude mais il faut ressortir les parasols rangés après l'été."

David ironise sur la météo, plus clémente qu'en juillet et en août : "on disait en déconnant que ça prévoyait un bel été.. sauf que c'est la fin". Effectivement, les commerçants n'ont pas été épargnés par la pluie et le vent ces derniers mois. Ces vacances de la Toussaint mettent donc un peu de baume au cœur.

Ça marche à la météo, c'est con de le dire mais c'est vrai" - Christophe, gérant d'un magasin de vêtements

Dans la foule sur le port, il y a beaucoup d'étrangers, "des Belges et des Luxembourgeois qui se croient dans le sud de la France" rigole Christophe, gérant d'un magasin de vêtements sur le port. On croise également des Bretons, des Poitevins et des Tourangeaux. "Ce ne sont pas forcément les mêmes qu'en été, certains préfèrent venir à cette période, ils sont plus tranquilles", souligne le commerçant.

Mais ces bons chiffres ne rassurent pas tous les commerçants. Pour Even, gérant d'une boutique de cadeaux, sur l'ensemble de l'année, le compte n'y est pas. "Les vacances de la Toussaint ne rattraperont pas les retards cumulés sur juillet, août et septembre, explique Even. Ça a été vraiment difficile."

Even est un des rares à rester ouvert jusqu'à Noël à Saint-Martin-de-Ré. La plupart des commerçants vont fermer boutique, de la mi-novembre jusqu'aux fêtes.