Vacances de la Toussaint : les touristes au rendez-vous en Bretagne

Alors que la fin des vacances de la Toussaint approche, les professionnels du tourisme en Bretagne font un premier bilan. Le beau temps a attiré les foules chez nous la deuxième semaine des vacances scolaires.

Pour se remettre dans l'ambiance de la rentrée, il est temps de faire un premier bilan des vacances de la Toussaint. En Bretagne, les professionnels sont ravis, les touristes étaient au rendez-vous notamment quand le temps s'est radouci pour la semaine du 30 octobre 2017.

"15% de fréquentation de plus qu'en 2016"

19 degrés sur le port de Brest. Un zeste d’été indien pour les vacanciers qui visitent Océanopolis : "On est en vacances en Bretagne, nous venons d'Auvergne et il fait toujours beau en Bretagne !" Pour la Toussaint, le directeur d'Océanopolis, Stéphane Maby, espère accueillir 19 000 visiteurs dans le premier équipement touristique payant en Bretagne, 15 % de plus que l'an dernier : "On est un baromètre. Quand on regarde la fréquentation d'Océanopolis, on peut mesurer la fréquentation des autres sites en Bretagne."

Info | #Océanopolis#Brest est ouvert le mercredi 1er novembre 2017 et vous accueille de 9h30 à 18h.

+d’infos sur https://t.co/fJnV3Xrm4bpic.twitter.com/WkMTj3fjip — Océanopolis Brest (@Oceanopolis_) October 31, 2017

Il est vrai qu'une météo maussade amène plus de monde à Océanopolis qui était d'ailleurs ouvert le 1er novembre. L'an dernier, c'était vraiment l'été indien. À l'office de tourisme de Concarneau, les vacances ont vraiment débuté la semaine du 30 octobre : "On a eu plus de monde et plus de passage que la semaine dernière. Les touristes sont arrivés samedi. À la Toussaint, ce sont surtout des Français, venant du Grand Ouest et de la région parisienne."

La compagnie maritime Penn ar Bed regrette les étés indiens passés, l’arrière-saison n'a pas été excellente. Un rebond cette semaine toutefois avec des bateaux bien remplis, constate l'Office de tourisme de Ouessant : "Il a fait beau et presque meilleur qu'au mois d'août donc on est très content ! Les gens restent pour des séjours de deux trois jours." Le 1er novembre 2015, il faisait près de 22 degrés sur les plages du Nord Finistère.