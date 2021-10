Vacances de la Toussaint : réservations en hausse dans les gîtes des Pays de Savoie

Les vacances de la Toussaint démarrent ce samedi et de nombreux Français vont venir s'aérer dans nos Pays de Savoie. Les réservations de logements sont en nette augmentation pour ces deux semaines de congés d'après Gîtes de France.

Une hausse de 30% en Savoie

La hausse est spectaculaire en Savoie. "Nous constatons une très bonne dynamique avec une augmentation de 30% des réservations par rapport à l'an dernier à la même époque" explique Cécile Curtet, responsable du service commercial des Gîtes de France en Savoie. "On est également sur une progression par rapport à 2019 qui était une bonne année, avant le covid". "Le taux de remplissage est à 57% pour ces vacances de la Toussaint et on compte encore sur des réservations de dernière minute".

Evelyne Philippe constate cette augmentation dans son gîte grenier "Les Corbelines" à Corbel dans le massif de la Chartreuse en Savoie. Ce gîte de 50 mètres carrés affiche complet. "C'est plein de mi-octobre à mi-novembre, c'est assez exceptionnel" insiste Evelyne. Elle loue son gîte à des Grenoblois, des Lyonnais mais aussi et c'est nouveau à des Nordistes et des Marseillais. Tous veulent profiter à fond de ces vacances de la Toussaint, avant un éventuel reconfinement. "_Ils recherchent le calme, pas de bruit, la nature, ils essayent de se ressource_r".

15 à 20% d'augmentation en Haute-Savoie

Le constat est le même en Haute-Savoie, les réservations des Gîtes de France sont en hausse par rapport à l'an dernier, le contexte était moins favorable l'automne dernier avec l'annonce du reconfinement à la fin des vacances de la Toussaint. "Aujourd'hui, les gens sont portés par le souffle de liberté, l'envie d'évasion, de s'offrir une bulle d'air d'oxygène, on est en hausse entre 15 et 20 % par rapport à l'an dernier et si la météo est avec nous, on pourrait faire mieux qu'en 2019 qui était tune bonne année" précise d'Eric Apollinari, le directeur des Gîtes de France en Haute-Savoie. "Le taux de remplissage est autour de 60% chez nous, pour ces vacances de la Toussaint".

Des séjours plus longs que prévus

"Cette crise sanitaire nous montre que les séjours sont plus longs, on pensait que les séjours seraient courts et en fait ce sont des séjours d'une semaine en moyenne pour ces vacances de la Toussaint, les gens ont envie de faire de vrais breaks, de vraies vacances" explique Cécile Curtet.