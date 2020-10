Vacances de la Toussaint : beaucoup de réservations dans les gîtes de la Haute-Vienne et de la Corrèze

Les réservations dans les gîtes de France de la Corrèze et de la Haute-Vienne se portent plutôt bien pour les vacances de la Toussaint. Comme l'été dernier les vacanciers choisissent de partir loin des lieux trop fréquentés et il y a même plus de réservations que l'an dernier en Corrèze.

A l'approche des vacances de la Toussaint les gîtes de France de la Corrèze et de la Haute-Vienne font leurs comptes pour les réservations et pour l'instant la tendance est plutôt positive. "Par rapport à l'an dernier, nous avons déjà une progression des réservations de 6 % pour la première semaine des vacances" explique Philippe Bordes, le directeur des gîtes de France en Corrèze. Et pour lui ça s'explique en partie par le fait que beaucoup ont reporté leurs séjours qu'ils n'avaient pas pu prendre au printemps à cause de la crise sanitaire. Mais c'est aussi parce que la Corrèze est attractive car elle rassure par les temps qui courent.

Le gîte de France une formule où on se retrouve comme à la maison

En Haute-Vienne aussi on se montre plutôt satisfait. Le nombre de réservations est déjà légèrement supérieur à l'an dernier avec un taux d'occupation dans les gîtes d'environ 40 % "Les demandes continuent à arriver et on s'attend à des réservations de dernière minute" précise Marie Dumaître, la directrice des gîtes de France dans le département. "La particularité de nos hébergements c'est qu'ils offrent la possibilité de se retrouver comme dans sa propre maison et parfois même avec plus d'espace"poursuit t-elle.

De la souplesse pour répondre aux inquiétudes des vacanciers

Mais même en réservant les vacanciers ne cachent pas leurs inquiétudes face à l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Aux gîtes de France il faut donc faire preuve de souplesse explique encore Marie Dumaître : "Il y a beaucoup d'inquiétude, on nous pose des questions et nous essayons de trouver des solutions individuelles par exemple des reports de séjours". Mais elle reconnait que ça demande énormément d'organisation y compris pour les propriétaires de gîtes.