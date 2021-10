Vacances de la Toussaint : SANEF et automobilistes prennent la pause sur l'A4

Le groupe SANEF proposait ce vendredi une pause détente et ludique aux automobilistes sur l'aire de Metz Saint-Privat sur l'A4. L'occasion de rappeler quelques bonnes attitudes sur la route et de sensibiliser aux dangers de la fatigue.

Une respiration, un petit café et même un massage : voila Jennifer prête à reprendre le volant avec sa petite famille en direction des vacances de la Toussaint ! Au menu : la découverte de Strasbourg et d'Europa-Park. Cette ardennaise partie de Rethel ce vendredi matin avec son mari et ses deux filles s'est accordé une pause sur l'aire de service de Metz Saint-Privat sur l'A4. "Je voulais boire un café et me reposer" explique t-elle, "on fait attention, on prend une pause régulièrement parce que c'est vrai qu'on ne ressent obligatoirement tout de suite la fatigue, mais quand les yeux commencent à piquer, il faut s'arrêter."

La somnolence au volant : danger N°1

Un bon reflexe dont se félicite Pascal Contremoulins, responsable sécurité routière pour le groupe SANEF, qui a spécialement installé un stand ce vendredi 22 octobre, pour justement sensibiliser les automobilistes aux dangers de la fatigue au volant.

La première cause d'accidents mortels sur le réseau autoroutier, c'est la somnolence au volant

Ainsi, les conducteurs se voyaient offrir un massage, pouvaient mixer leur propre smoothie en pédalant sur un "vélo mixeur", se faire tirer le portrait par une caricaturiste et surtout, repartir avec quelques conseils et bonnes pratiques. "On repère les signes de somnolence : bâillement, clignement des yeux, changements de position de conduite..." Et dans ce cas, le refrain est bien connu : une pause s'impose !

L'aire de service de Metz Saint-Privat sur l'A4 © Radio France - Clément Lhuillier

131 agents d'autoroutes accidentés en 2021

Des recommandations d'autant plus importantes au début des vacances de la Toussaint, période traditionnellement accidentogène avec la dégradation de la météo et la baisse de la luminosité. Et certains conducteurs ont oublier ces bonnes habitudes durant la crise sanitaire, les confinements et les limitations de déplacement. Si le nombre d'accident global est en baisse, ceux impliquant des agents intervenant sur les autoroutes restent élevés : déjà 131 depuis le début de l'année, contre 132 en 2018.