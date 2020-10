Vacances de la Toussaint : seulement "14% de réservations" en Gironde

Invitée de FBG, Pascale Got, conseillère départementale des portes du Médoc et présidente de Gironde Tourisme était l'invité de France Bleu Gironde ce mercredi.

Invitée de France Bleu Gironde ce mercredi 14 octobre, Pascale Got n'a pas caché son pessimisme pour le secteur du tourisme, à trois jours des vacances de la Toussaint. Celle qui est conseillère départementale des portes du Médoc et présidente de Gironde Tourisme donne le chiffre inquiétant de "14% de réservations" dans le département. Des vacances de la Toussaint qui s'engagent "plutôt très très très mollement", selon elle. De molle, la situation pourrait devenir "dramatique pour le secteur" en fonction des annonces d'Emmanuel Macron, dans son interview de mercredi soir.

Confusion générale

A ce sujet, Pascale Got dénonce la "confusion générale" au niveau du gouvernement. "Nous avons effectivement un secrétaire d'État au Tourisme qui dit 'Réservez !', vous avez un premier ministre qui dit 'Attention', vous avez un président de la République qui annonce peut être un couvre-feu. Donc là, c'est vraiment quand même très, très compliqué".

Une situation floue qui pourrait augmenter le phénomène de réservations, mais aussi d'annulations de dernières minute. Ce qui laisse "très, très peu de lisibilité. Les professionnels préfèrent ne pas s'engager plutôt que de rester un petit peu le bec dans l'eau", déplore la conseillère départementale.

Face à cela, certains professionnels ont déjà fait une croix sur les vacances de la Toussaint en fermant avant, ce qui peu provoquer des "problèmes d’hébergement", alerte Pascale Got. Des fermetures prématurées qui sont un "phénomène qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, puisque l'arrière-saison venait, des fois, rééquilibrer un printemps un peu timide. Mais là, sur le littoral notamment, dès la fin du mois d'août, les hôtels sont fermés", analyse-t-elle. En revanche, d'autres professionnels adaptent leurs offres, notamment les hôtels bordelais qui ont lancé une vaste opération de baisse des prix.

On aura de la casse

"On aura de la casse" dans le secteur en Gironde, avertit sa responsable. "Il ne faut absolument pas se voiler la face ou crier à l'optimisme parce que la fréquentation a été globalement correcte cet été". Elle s’inquiète surtout d'un "très, très net recul sur le tourisme de groupe, surtout celui des seniors". Le tourisme d'affaires, est "vraiment au plus mal", tout comme "les produits haut de gamme, puisque c'est surtout une clientèle étrangère qui en consomme plus". En raison des contraintes sanitaires strictes sur la métropole de Bordeaux, "le tourisme urbain est beaucoup plus mis à mal".

Malgré ce tableau bien sombre, Pascale Got pointe quelques motifs d'espoir, comme "le locatif chez les particuliers, l'hébergement insolite, et les activités de pleine nature".

