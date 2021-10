Vacances de la Toussaint : une vingtaine d'enfants refusés au centre de loisirs de Donges

Ça fait partie de ces secteurs où il y a de gros problèmes de recrutement : celui des animateurs pour le périscolaire et les centres de loisirs. Les annonces sont nombreuses aussi bien en Loire-Atlantique qu'en Vendée. Et le problème est tel que, pour ces vacances de la Toussaint, certains centres de loisirs ont du se réorganiser. Celui de Donges est même obligé de refuser une vingtaine d'enfants par jour.

Des parents vont peut-être devoir poser des congés sans solde

"On a pourtant augmenté les salaires par rapport à ce qu'on propose d'habitude, mais il nous manque toujours quatre personnes", se désole le directeur de l'Office socioculturel de Donges, Charles O'rorke. "On va donc refuser une vingtaine d'enfants par jour. Les parents ont été très compréhensifs mais on sait que ça va être très compliqué pour certaines familles. Les parents vont devoir prendre des congés et peut-être même des congés sans solde".

Nous avons pris tous les animateurs qui postulaient

Il n'est pas le seul à galérer pour trouver des animateurs pour encadrer les enfants. C'est la même chose à Saint-Philbert-de-Gran-Lieu, à l'Ufcv. "Nous avons pris tous les animateurs qui postulaient", explique la directrice de l'accueil de loisirs, Adeline Litou. "Et pour pouvoir accueillir tous les enfants pendants ces vacances, nous avons demandé à des permanents qui ne devaient pas travailler de venir en renfort". Saint-Philbert où le nombre d'enfants à accueillir au centre de loisirs a fortement augmenté, ce qui explique une partie du problème.

Un métier mal payé et peu reconnu

Mais il n'y a pas que ça. "Toutes les familles savent bien que quand on a un enfant de 4 ou 5 ans, il vous sollicite tout le temps. Alors imaginez quand il faut en gérer huit pendant toute une journée !", explique Charles O'rorke. "Ça veut dire aussi qu'il y a du bruit. Les horaires sont difficiles, c'est mal payé et c'est très peu reconnu socialement", poursuit-il. "Quand vous dites que vous avez fait de l'animation pendant 15 jours avec des enfants, les gens pensent que vous vous êtes bien amusé pendant 15 jours". Un manque de reconnaissance qui ne s'est pas amélioré avec le Covid-19 alors que les animateurs étaient en première ligne : "on a entendu parler des enseignants, des caissières, de tout un tas de personnes mais pas des animateurs qui étaient pourtant là même quand tout le monde était en télétravail. Eux, ils étaient là avec les enfants mais on n'en a pas entendu parler !"

Deux sessions de formation annulées

À cause de l'épidémie, deux sessions de formations importantes pour les jeunes qui passent le Bafa, au printemps 2020 puis au printemps 2021, ont aussi du être annulées. "Résultat, on a moins de nouveaux animateurs qui sont arrivés sur le marché", explique-t-on à l'Accueil enfance Le Cellier. Là-bas, tous les enfants pourront être accueillis pendant ces vacances, mais la responsable aurait bien aimé avoir un animateur de plus : "avec le Covid-19, les parents n'ont plus le droit d'entrer dans le centre pour enlever le manteau et se laver les mains, C'est aux animateurs de le faire. Et c'est du travail en plus pour des équipes". "Il y a aussi plus de travail pour tout désinfecter, vérifier que les enfants se lavent les mains régulièrement et pendant trois minutes", enchaîne Charles O'rorke, "et il faut trier les jouets : il y a les caisses avec ceux pour le lundi, le mercredi et le vendredi et celle avec les jouets du mardi et du jeudi pour laisser passer 24h et éviter au maximum les contaminations".