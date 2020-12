Vacances de Noël : les réservations chutent en Haute-Vienne mais se maintiennent en Corrèze

La crise sanitaire freine les départs en vacances pour cette fin d'année et forcément cela se ressent pour les locations. Si en Corrèze on s'en sort plutôt bien aux gîtes de France c'est beaucoup moins vrai en Haute-Vienne. Et pour les hôteliers la situation est encore pire notamment à Limoges.