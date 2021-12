Vacances de Noël : les réservations en hausse dans les gîtes de Dordogne

Le taux de réservation dépasse 82% dans les gîtes de Dordogne pour les vacances de Noël. Un chiffre encore plus élevé qu'avant la crise du covid.

Son gîte affiche complet pour les fêtes de fin d'années. Marie Ramos, propriétaire à Villemblard, entre Périgueux et Bergerac, n'a plus aucune place libre pour Noël. "Du 23 au 27 décembre, puis du 28 décembre au 1er janvier, liste-t-elle, son gros dossier dans les mains. Ce sont des familles, avec huit adultes à chaque fois." Comme elle, les propriétaires de gîtes en Dordogne, font le plein pour les vacances scolaires, avec un taux de remplissage qui dépasse 82%, quinze points au-dessus ce qui était enregistré en 2019, avant la crise sanitaire.

Les clients sont en majorité des familles ou des groupes d'amis, qui réservent pour les fêtes. Contrairement à l'année dernière, quand ils craignaient d'être reconfinés, ils ont réservé bien à l'avance cette année. "J'ai déjà des réservations pour cet été, et depuis des mois", raconte Marie Ramos. Les touristes se rabattent sur des voyages en France, faute de pouvoir voyager. "Les vacanciers privilégient des hébergement indépendants comme les gîtes, ils savent que les protocoles sanitaires sont respectées et les conditions d'annulation sont flexibles, constate Laure Jasmin, directrice des gîtes de France Dordogne. Ils viennent chercher des gîtes au vert, avec des espaces privatifs et pour pouvoir profiter de la nature autour."

Des groupes de six à huit personnes qui viennent en majorité d'Ile-de-France ou du Nord, pour se mettre au vert. Nouveauté du covid : certains viennent même des départements voisins de la Dordogne. Ils optent pour des séjours plus courts, moins d'une semaine. Pour changer d'air quelques jours, sans faire des kilomètres.