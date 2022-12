Vacances de Noël : Neige, forfaits, électricité... les stations de l'Isère prêtes à accueillir les touristes

La plupart des stations et domaines skiables français ouvrent entièrement leur domaine ce week-end pour le début des vacances scolaires. C'est le cas de Chamrousse, qui avait ouvert une partie du domaine seulement il y a 15 jours . "Aucun problème d'enneigement" assure ce vendredi sur France Bleu Isère Christopher Hardy, le directeur de l'Office de tourisme de Chamrousse, invité du 6-9 France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Hier la limite pluie-neige était autour de 2.000 mètres d'altitude. Alors comment est l'enneigement chez vous ce matin ?

Christopher Hardy : Alors on a pris une petite pellicule encore cette nuit là. Alors c'est vrai que ce n'est pas la neige fraîche qu'on aurait pu attendre, mais ça va tout de même être assez intéressant pour le travail du domaine, ça va nous faire une belle sous couche. Le beau temps revient samedi et dimanche donc on va accueillir notre clientèle avec du soleil et tout le domaine ouvert, c'est largement suffisant.

Donc toutes les pistes peuvent ouvrir malgré cet enneigement limité ?

Alors toutes les pistes seront logiquement ouvertes, on est en train de faire le point, on aura plus d'informations pour Casserousse pour garantir vraiment un bas de piste excellent, mais oui il n'y a pas de problème, il y a de la neige dans la station. Il y aura un redoux ce week-end et après le froid devrait revenir un petit peu. Donc aucun problème et surtout beaucoup de soleil annoncé.

Et sur les réservations, Christophe Hardy, êtes-vous satisfait ? La clientèle est-elle au rendez vous malgré l'inflation ?

Sur les réservations, on est satisfaits. Il y a quand même une petite variation, une petite baisse d'environ -9 % sur la période des fêtes. Par contre, on constate une hausse de +9 % sur l'intersaison, au mois de janvier, en dehors des vacances scolaires, donc ça bouge un petit peu. On a l'impression que les gens ont davantage envie de venir skier en étant peut-être un peu plus tranquilles, avec moins de flux. Mais on va être globalement sur les chiffres de l'année dernière qui était déjà une très belle saison.

Vous comptez aussi sur la clientèle journée qui vient de Grenoble en 45 minutes à peu près. D'ailleurs, vous avez mis en place un nouveau tarif pour venir acheter de Grenoble en bus ?

Tout à fait, ça partira de la place de Verdun. Un bus pourra monter. Il y a plein d'intérêts : ça vous évitera de prendre la voiture, c'est plus écologique et puis on le rappelle les équipements hiver sont obligatoires pour accéder aux stations.

En parlant du prix, Christophe Hardy, à quel point vous pâtissez de la hausse des prix de l'énergie et est-ce que ça s'en ressent sur le prix des forfaits ?

Alors nous on n'a pas eu de hausse du prix de l'énergie au niveau de la régie des remontées mécaniques, on doit signer notre nouveau contrat pour décembre 2023. Donc il y a eu une légère hausse des forfaits, mais très légère et puis bon, on fait très attention à la manière de gérer notre domaine de ski. Et puis on suivra évidemment les règles des domaines du ski français.

Concernant les activités, on sait que le ski alpin a été stoppé pendant la crise sanitaire. Depuis, les cours ont-ils repris comme avant ?

Tout a repris vraiment très bien. Le seul changement, c'est qu'on a vraiment noté une nouvelle catégorie de personnes qui nous rejoignait, les urbains. Le confinement a ouvert la montagne, pour se libérer de chez eux et pour découvrir un petit peu la nature. Donc toutes ces personnes qui avaient découvert un petit peu la montagne en mode confinement ont continué à venir, beaucoup de Grenoblois, on a un flux intense sur les week-end.

La différence, c'est qu'il va falloir réexpliquer un peu les valeurs de la montagne. Comment l'utiliser ? Les règles : le ski de rando d'un côté, les pistes bleues, vertes, la graduation, etc... C'est important, il y a une nouvelle génération de personnes qui ne connaît pas tellement la montagne.