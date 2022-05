Vacances de Pâques : les sites touristiques de Touraine retrouvent la fréquentation d'avant-pandémie

La météo est clémente, les touristes européens commencent à revenir et s'il manque toujours les voyageurs internationaux notamment asiatiques, au Château de Villandry, on tire un premier bilan très positif des congés de Pâques et plus largement du début d'année. "Tout repart de façon assez normale, fréquentation comme ambiance générale" explique le propriétaire des lieux Henri Carvallo. "Tout le mois d'avril a vu une montée en puissance (...) grâce aux vacances scolaires. C'est très satisfaisant, on retrouve nos niveaux habituels, voire un petit peu mieux."

On arrive à avoir un peu plus de visiteurs tout en ayant moins de groupes

Plus de 1.000 visiteurs quotidiens pendant les vacances dans les jardins et le château de Villandry, c'est plus qu'en 2018, un peu moins qu'en 2019 qui était une année exceptionnelle. Villandry retrouve finalement ses standards d'avant-pandémie, surtout grâce aux touristes français. "On arrive à avoir un peu plus de visiteurs tout en ayant moins de groupes. Cela veut dire que c'est compensé par les individuels français" précise Henri Carvallo. "Sachant que les étrangers sont de retour mais pas encore à leur niveau habituel."

Les jardiniers de Villandry s'activent pour le plaisir des visiteurs qui se pressent dans les jardins © Radio France - Camille Huppenoire

Parmi les voyageurs européens qui font leur retour en nombre, les Espagnols et les Italiens. Ce sont les deux premières nationalités étrangères enregistrées au château de Chenonceau, premier site touristique de Touraine, où on compte également plus de visiteurs qu'en 2018 à la même période. Sur les trois jours du week-end de Pâques 2022, Chenonceau a accueilli 5.000 visiteurs de plus que sur le week-end de Pâques 2018.

Vers un été radieux... voire record ?

Les vacances de Pâques à peine finies, il est temps de se projeter sur la haute saison touristique. Elle s'annonce bien remplie au camping du Domaine de Fierbois, seul camping 5 étoiles d'Indre-et-Loire, qui compte environ 400 emplacements à Sainte-Catherine-de-Fierbois. Le camping n'ouvre que le 16 mais mais le carnet de réservations est déjà bien rempli. "Le téléphone sonne toute la journée, les mails arrivent en pagaille (...) et surtout on retrouve les étrangers, notamment les Néerlandais et les Anglais" raconte Régis Delussac, le directeur. "Les réservations sont d'un meilleur niveau qu'en 2019 qui était notre meilleure saison (...) si les événements divers et variés ne perturbent pas les vacances des Européens, ce serait envisageable qu'on fasse une très belle saison, voire la meilleure."