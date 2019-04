Vacances de Printemps à Dijon : une chouette journée avec "Les Doigts qui rêvent"

Dans le cadre de "Dijon sport découverte", une cinquantaine d'activités sportives et culturelles sont proposées aux jeunes Dijonnais. Parmi les innovations : un atelier intergénérationnel et ludique autour des livres tactile en compagnie de l'association "Les Doigts qui rêvent" de Talant.

C'est à la médiathèque du Port du Canal qu'a eu lieu cet atelier organisé par le service culturel de la ville de Dijon en partenariat avec la maison d'édition associative "les Doigts qui rêvent". Un atelier auquel ont participé une quinzaine d'enfants sur l'ensemble de la journée du mardi 16 avril 2019. Un atelier tactile au cours duquel la finalité était de créer un livre à toucher. Un petit livre de quatre pages que les enfants ont pu ramener chez eux.

Basée à Talant cette maison d'édition est quasiment unique en France. Elle produit depuis 1993 des livres et des albums destinés aux jeunes déficients visuels. Au cours de cette animation les enfants étaient invités à se présenter accompagnés d'un membre de leur famille âgé de plus de 60 ans. Durant deux heures ils ont été sensibilisés au monde du handicap.

Timéo est venu avec son grand-père Alain, 64 ans. © Radio France - Thomas Nougaillon

Mélany Dutheil, animatrice chez "les Doigts qui rêvent" apprécie énormément ce genre d'animations. Elle en fait souvent à travers toute la France. "On intervient dans des écoles, dans des centres de loisirs, dans des bibliothèques, on intervient un peu partout" confirme la jeune femme. "Les retours sont souvent très chouettes, moi j'apprécie beaucoup ces immersions parce que c'est vrai que les enfants sont souvent passionnés. Et quand on fait des ateliers en braille certains m'écrivent des petits mots que j'accroche au dessus de mon bureau".

Ce stage aux côtés des petits Dijonnais a été encore une belle occasion pour "les Doigts qui rêvent" de faire connaître son activité. La maison d'édition associative est née en 1993. Elle est la création de parents d'enfants déficients visuels. Des parents qui en ont eu assez de ne jamais trouver de bouquins adaptés et de bon niveau pour leurs petits. C'est pourquoi aux côtés de bénévoles ils ont décidé de les fabriquer eux mêmes et de les commercialiser.

