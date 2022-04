Vacances de printemps : l'Ile-de-France, région préférée pour les échanges de logement

C'est un indice supplémentaire de la reprise du tourisme en Ile-de-France : pour ces vacances, la région se classe en tête des destinations les plus demandées sur l'une des principales plateformes d'échange de maisons et d'appartements.

Deux ans après le premier confinement, la tendance est bel et bien à la reprise du tourisme en Ile-de-France. L'activité de la plateforme Home Exchange, qui permet d'échanger son logement contre un autre, en est une illustration. Pour ces vacances de printemps, 14.000 nuitées sont prévues dans la région. Depuis le début de l'année, la hausse est de 50% par rapport à l'avant-pandémie, en 2019. "On est très content, commente le co-fondateur de la plateforme, Charles-Edouard Girard, cela prouve que les gens ont vraiment envie de voyager. Ils ont appris à vivre avec le Covid et ils ont envie de passer à autre chose".

Une explosion des demandes

Cette augmentation de la demande, Elisabeth l'a bien sentie elle aussi. Elle habite un joli duplex, près de la place de la République à Paris et pratique l'échange de logement depuis une quinzaine d'années. "Entre septembre et décembre 2021, j'ai reçu 150 offres, je n'avais jamais vu ça ! Même si c'est vrai que Paris a toujours été une destination attractive. Avant la pandémie, j'en recevais en moyenne quinze par mois. Evidemment pendant, il n'y avait quasiment pas de demande, personne ne pouvait bouger", explique-t-elle.

De son côté, elle est partie à 27 reprises en vacances grâce à ce système, en France, en Europe ou plus loin (jusqu'aux Bahamas). L'inscription sur le site coûte 149 euros par mois, il n'y a pas d'autre frais d'hébergement, mais pour cette Parisienne, mère de deux enfants, l'intérêt n'est pas que financier : "On trouve que c'est vraiment une manière formidable de voyager. On trouve à l'arrivée de vraies maisons, plus confortables pour une famille, avec des jeux pour les enfants, une cuisine équipée". L'échange de logement permet aussi de tisser des liens. Elisabeth se souvient qu'au moment des attentats de novembre 2015, de nombreuses personnes ayant séjourné chez elle lui avaient envoyé des messages de soutien.