Vacances de printemps, plus de monde mais moins de neige dans les stations des Pays de Savoie

Le calendrier des vacances scolaires resserré sur le mois d’avril fait le bonheur des stations de ski des Pays de Savoie où les réservations sont en hausses. En revanche, la météo printanière fait fondre la neige. Vingt-deux stations de basse altitude ont déjà fermé.

Alors que les premiers vacanciers, ceux de la zone C (Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse - Versailles), s’apprêtent à ouvrir le bal des congés de printemps, Savoie Mont Blanc Tourisme dresse déjà un bilan positif des réservations dans les stations de ski des Pays de Savoie. Les indicateurs sont dans le vert. Le taux d’occupation prévisionnel est de 43%. C’est une hausse de onze points par rapport à l’hiver précédent à la même période. "Les semaines les plus chargées seront les deux premières, avec notamment les touristes parisiens mais aussi britanniques et belges", fait-on remarqué à Savoie Mont Blanc Tourisme. Ensuite les réservations chutent, seulement 9% pour la quatrième et dernière semaine des congés de printemps.

Taux d’occupation (hôtels, appartements, résidences…) dans les stations des Pays de Savoie pour les vacances de printemps :

Du 1er au 8 avril : 68%

Du 8 au 15 avril : 65%

Du 15 au 22 avril : 28%

Du 22 au 29 avril : 9%

Global sur les 4 semaines : 43% (contre 32% à la même période en 2016)

Cette année, les réservations sont en très forte hausse. C’est 120% d’augmentation avec en plus des français, cinq autres pays européens également en vacances." - Alexis Bongard, Office de Tourisme de La Clusaz

ECOUTEZ Alexis Bongard, office de tourisme de La Clusaz. Partager le son sur : Copier

Météo printanière

Alors si les touristes semblent avoir envie de partir au ski même en avril, les conditions d’enneigement pourraient en décevoir certains. La douceur actuelle et l’absence de chute de neige a considérablement réduit le nombre de pistes ouvertes. Vingt-deux stations (sur les 112 en Savoie et Haute-Savoie) situées à basse altitude ont même déjà fermées. "C’est presque l’été, les conditions de neige sont compliquées mais il n’y a pas d’annulation", explique le directeur de l’office de tourisme des Carroz. Et même si dans la station haut-savoyarde les réservations affichent +8 et 10% pour les deux semaines à venir, pas question de jouer les prolongations. "On avait, depuis le début, prévu de fermer le 17 avril. On n’ira pas au-delà", affirme Philippe Poettoz.

Il y a deux ans, les professionnels de la montagne avaient tapé du poing sur la table. Un gros coup de colère pour dénoncer une programmation des vacances de printemps qui débordaient largement sur le mois de mai. Beaucoup trop tard à leur goût. Depuis l’année dernière, le calendrier scolaire leur est plus favorable et jusqu’en 2018, début avril égale début des congés scolaires. "Mais il faut aussi que l’on ait un peu de chance avec la météo et que les fins de semaines et les week-ends soient ensoleillés", espère Alexis Bongard, la patron de l’office de tourisme de La Clusaz (Haute-Savoie). Dans le cas contraire, attention aux annulations de dernières minutes.

Neige douce

Du soleil et un peu de neige surtout dans les stations de haute altitude, les professionnels de la montagne continuent de croire en l’avenir du ski de printemps. "Il y a un vrai public pour ce ski de printemps", estime Philipe Poettoz. Sentiment partagé à Val d’Isère (Savoie) où là, les réservations se sont envolées sur la deuxième semaine (+56%). "Ce type de neige, douce et sans plaque de verglas, est vraiment appréciable notamment pour les débutants", assure Justine Mathé de l’office de tourisme.

A Pâques, les gens viennent pour autre chose (que le ski). Ils skient tôt et font d'autres activités, en famille" - Philippe Poettoz, Office de Tourisme des Carroz.