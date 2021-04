Vacances : des grands-parents ravis de garder leurs petits-enfants

Entre la fermeture des écoles, des crèches et les vacances de Pâques avancées de deux semaines, beaucoup de parents n’ont pas pu s’arrêter de travailler. Ils ont donc fait appel aux grands-parents. " On ne pouvait pas se mettre au chômage partiel, on s'est organisé pour les enfants, on a vraiment pas le choix " explique ce père de famille.

Heureusement qu'on aide nos enfants, on est réquisitionné...mais c'est un plaisir !

Pour les grands-parents c'est l'occasion de profiter un peu plus des petits-enfants. Assis sur un banc, Martine et Joseph discutent pendant que leur petit fils Théo joue avec sa trottinette. " C'est que du bonheur d'avoir de la jeunesse et de la gaieté à la maison" Des mamies et papis heureux mais avec un programme précis pour la journée. "Le matin c'est balade à la plage et l'après-midi c'est révision des leçons en retard et un peu de pâtisserie" précise Julie. Elle garde ses petits-enfants Adrien 9 ans et Lucas 10 ans pendant une semaine.

La météo devrait être clémente pendant les vacances de Pâques, les mamies et les papis pourront profiter du grand air avec leur petits-enfants.