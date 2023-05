Vacances en Bretagne : le bon plan de la dernière semaine d'août

"Cette dernière semaine de vacances cartonne" lance le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, le breton Nicolas Dayot. Les réservations sont déjà très nombreuses dans les campings bretons "d'une part parce que le ministère de l'Education nationale a décalé la rentrée au lundi 04 septembre, ce qui fait une semaine pleine et entière à la fin de l'été, mais aussi parce que c'est la semaine la moins chère du mois d'août. De nombreuses familles qui comptent chaque euro, se sont jetées sur cette semaine" ajoute le professionnel du tourisme.

Des réservations plus tôt que l'an dernier

Avec des tarifs de 30 à 35% moins chers en moyenne par rapport à une semaine en haute saison, la clientèle familiale notamment est au rendez vous, avec des réservations prises plus tôt que d'habitude, "c'est vrai que pour un mois de mai, il y a de l'avance. Nous sommes déjà à 50% de réservations pour nos hébergements en locatif dans notre camping" explique Gaël Du Jonchay, directeur du camping de la ville Huchet à Saint-Malo. "Dans cette clientèle qui peut profiter de tarifs moins élevés, nous avons des familles, des parents avec leurs enfants, mais aussi des grands parents. Des vacanciers qui viennent de Bretagne, des Pays de la Loire. A moins de 150km en moyenne" ajoute Gaël Du Jonchay, vice président de l'Union bretonne de l'hôtellerie de plein air. Du côté des Gites de France, là aussi, on constate que les réservations pour cette dernière semaine d'août "sont en avance avec +7% par rapport à l'an dernier" souligne Yves Jehanno, responsable des gîtes dans le Morbihan. "Avec des tarifs qui varient beaucoup, mais globalement, les propriétaires pratiquent des prix proches de ceux des ponts du mois de mai" ajoute le responsable.

Les effets de l'inflation redoutés cet été

Même si les vacances d'été sont sacrées pour les familles, les professionnels du tourisme redoutent les effets de l'inflation "il y aura des arbitrages en terme de destination, de type d'hébergements, d'alimentation avec peut-être moins de restaurants et plus de pique-niques, mais aussi peut-être moins d'activités" explique Jessica Viscart, du pôle observatoire et développement au comité régional du tourisme en Bretagne. Pour les professionnels du tourisme, cette dernière semaine de vacances, pleine et entière "ça permet de capitaliser sur un été complet". Et si pour l'heure, il reste évidemment des places d'hébergements pour cet été, les professionnels du tourisme le glissent déjà assez facilement, après un bel été 2022, la saison estivale 2023 s'annonce "plutôt bonne en Bretagne".