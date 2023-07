Vacances en Charente-Maritime : "comme dans le film Camping, on est tous les ans sur le même emplacement"

Les campings ne sont pas pleins, en ce début de vacances en Charente-Maritime. La saison démarre doucement, "C'est un début de saison plus calme que l'an dernier. L'été débute sur les bases de 2021 qui était une bonne année, mais en deçà de 2022 qui était une très bonne année" estime Jean-Baptiste Dagréou, le patron de la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air. Les réservations qui avaient bien commencé dans les campings de Charente-Maritime ont beaucoup ralenti depuis trois semaines, dit-il, sans vouloir trouver une explication plutôt qu'une autre.

"Je pense que le contexte social joue, on n'entend que des choses négatives à la télé" affirme son vice-président Pascal Tingaud, patron du camping "Soleil Levant" à Meschers sur Gironde près de Royan. Il constate, lui, 10 à 15% de baisse de fréquentation par rapport à l'an dernier en ce début juillet. Mais, en juillet, les campeurs se décident au dernier moment, dit-il, et il s'attend à ce que le gros des troupes arrive le week-end prochain, pour le 14 juillet. Au mois d'août, ses 350 emplacements sont tous déjà réservés.

60% d'habitués au Camping du Soleil Levant

Quoi qu'il en soit, les habitués sont fidèles à leurs emplacements au "Soleil Levant", un camping familial. 60% de la clientèle revient tous les ans. Beaucoup laissent leurs caravanes en gardiennage l'hiver à Pascal Tingaud qui connait tout le monde, et toutes les habitudes. "Là, il faut installer la caravane à 1,30 m de la haie, positionnée au fond de l'emplacement" dit-il en faisant le tour du camping sur sa voiturette de golf.

Les juillettistes arrivent petit à petit au Camping du Soleil Levant à Meschers-sur-gironde © Radio France - Marie-Laurence Dalle

"Il y a quelqu'un là-dedans, fini de dormir" lance Pascal Tingaud en klaxonnant à l'approche de l'emplacement de Pascale et André, des fidèles qui viennent de Caen tous les ans, depuis plus de 30 ans. À côté d'eux, Josette et Daniel, d'Angoulême. Les deux couples sont devenus amis après s'être rencontrés au camping du Soleil Levant aux sanitaires : "en faisant la vaisselle" raconte Pascale, "nos enfants jouaient ensemble" ajoute Josette.

Les enfants sont partis, mais les deux couples reviennent tous les ans. Ils se sont liés d'amitié avec les voisins : Jocelyne et Marcel de Caen aussi. Mais, les normands ne se voient jamais l'hiver, "et pourtant ils habitent à côté du supermarché" constate Pascale. Avec Josette et Daniel, ils vont chez les uns et les autres "après les vacances à Meschers".

Des vacances tranquilles sous la caravane, tous les ans installée sur le même emplacement "comme dans le film Camping" s'exclame Josette. "On est bien là, tous groupés" ajoute son mari. D'autres connaissances sont attendues, ils peuvent être jusqu'à douze couples retraités où presque installés à proximité. "On fait les courses ensemble, la vaisselle" raconte Pascale, "on mange parfois ensemble" ajoute Josette. Le soir, il y a "la petite belote", à moins qu'ils ne partent voir les animations proposées par le Camping. "Tous les jours on est ensemble" ajoute André avec un grand sourire. Ils vont passer comme ça, tout le mois de juillet à Meschers. Ensemble.