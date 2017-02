Vacances en Côte-d'Or : Le Cassissium s'adapte pour attirer plus de visiteurs en février-mars

Les vacances d'hiver c'est le ski pour beaucoup d'entre nous. Mais pas pour tous heureusement. Au Cassissium de Nuits-Saint-Georges, beaucoup de familles viennent quand même tout apprendre sur le cassis.

Dans le + Info de ce vendredi matin, nous partions en vacances un peu en avance. Les congés d'hiver démarrent ce soir et beaucoup d'entre nous ont déjà les après-ski aux pieds et la combinaison. Dans le reste du pays du coup, c'est un peu morne plaine mais tous les professionnels du tourisme ne baissent pas les bras. Si certains choisissent de ne pas ouvrir leurs portes, d'autres se démènent pour attirer plus de visiteurs.

"On a créé une visite spécialement pour les enfants"

C'est le cas de Jean-Michel Tissot, directeur du Cassissium de Nuits-Saint-George. "Les vacances d'hiver ne sont pas si calme que ça. On a fait des travaux ces dernières années pour attirer un public plus familial. Des grands-parents avec leurs petits-enfants ou des familles qui restent pendant les vacances. On a créé une visite dédiée aux enfants pendant que les parents dégustent un large choix de crème de cassis."

20% d'étranger seulement au Cassissium

"J'ai beaucoup de visiteurs du coin au Cassissium, des gens venus des départements limitrophes. Beaucoup de Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, un peu de Jura aussi. On a seulement 20% d'étrangers en fait chez nous. Nous ne sommes pas le premier produit auquel on pense quand on parle de la Côte-d'Or, donc nous avons misé dès le début sur le tourisme de proximité." Mais tout le monde ne peut pas miser sur cette clientèle là et certains choisissent carrément de fermer pendant l'hiver. "On peut les comprendre, reconnaît Jean-Michel Tissot. Surtout chez les hôteliers et les restaurateurs. Ils profitent moins de ce tourisme de proximité qui s'occupent pendant les vacances à la maison. C'est plus logique pour eux de n'ouvrir qu'entre mars-avril et novembre."