Vacances en Creuse, vacances heureuses ? Parole aux touristes

Vacances en Creuse, vacances heureuses ? France Bleu Creuse a tenté de vérifier cet adage en allant à la rencontre des vacanciers. D'ailleurs, qui sont ces touristes qui ont choisi de passer leurs vacances d'été dans notre département ? Comment et pourquoi ont-ils eu l'idée et l'envie de venir ici ? Série de portraits.

ⓘ Publicité

La Creuse en famille

La Creuse, c'est la campagne, de longues balades à pied ou à vélo, des rivières et des plans d'eau où se baigner. Un cadre qui attire beaucoup de familles. Comme ce couple de Parisiens avec leurs deux jeunes enfants de deux et quatre ans. C'est la première fois qu'ils viennent en Creuse, attirés par "le calme et la verdure". Et les enfants sont ravis de voir " des vaches, plein d'animaux et même des loups " (au parc des Monts de Guéret) explique la maman. " C'est vrai qu'on n'avait pas envisagé la Creuse comme une destination de vacances au début. Puis finalement, en cherchant, on s'est dit que ce serait une destination sympa avec des enfants en bas âge. Et c'est parfait. On a retrouvé ce qu'on cherchait ". C'est aussi le sentiment de cette famille rencontrée aux Pierres Jaumâtres : les grands-parents habitent dans l'Indre, les enfants et petits-enfants à Paris et Grenoble. La Creuse, " c'est l'endroit idéal pour une réunion de famille tous les étés ".

loading

Aux Pierres Jaumâtres, on croise beaucoup de familles comme ces Parisiens qui découvrent la Creuse. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des vacances de luxe

La Creuse séduit aussi des vacanciers avec un gros budget. Le département possède deux hôtels quatre étoiles : le Wyndham Château de la Cazine Halcyon Resort à Noth et le Kyriad hôtel à Guéret, et un circuit automobile près d'Aubusson : le Mas du Clos à Saint-Avit-de-Tardes. Un circuit où l'on peut voir des voitures de luxe telles des Ferrari. Ce jour ensoleillé d'août, ce sont les membres d'un club de Porsche de Vaud en Suisse qui sont venus rouler. Bernard, 79 ans avoue profiter aussi de sa venue pour découvrir la Creuse. Charmé par Aubusson, il promet de revenir avec sa femme !

loading

Bernard est venu de Suisse avec sa Porsche. Charmé par la ville d'Aubusson, il promet de revenir découvrir la Creuse avec sa femme. © Radio France - Fany Boucaud

Ils viennent découvrir le patrimoine creusois

Certains vacanciers aiment combiner repos et culture. La Creuse a un patrimoine qui attire des estivants : des châteaux (Boussac, Villemonteix etc), des édifices religieux (Chambon-sur-Voueize, Moutier d'Ahun) et la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Selon le directeur de la Cité, les visiteurs viennent de partout en France (de la Moselle, de Rhône-Alpes ou encore de Paris) mais aussi l'étranger et séduit de plus en plus de groupes, " 50% en plus entre 2022 et 2023 ". Il y a également de plus en plus de jeunes adolescents confie Emmanuel Gérard, " ils réclament à leurs parents de venir, et s'exclament devant la tenture Miyazaki. C'est assez drôle, puis ils regardent le reste parce que ça a un peu éduqué leur regard à la tapisserie ".

loading

Détail de la tapisserie " Le banquet du sans-visage " de la tenture Miyazaki. Les vacanciers, notamment les adolescents sont bluffés. © Radio France - Valérie Menut

Des fondus de chasse au trésor

En solo, en famille ou entre amis, férus de culture et amateurs de marche, ces vacanciers viennent d'un peu partout en France pour arpenter la Creuse avec leur téléphone à la main. Ils passent leurs congés d'été à faire des chasses au trésor grâce à Terra Aventura. Une application née en Limousin il y a douze ans. Elle propose aujourd'hui 568 parcours en Nouvelle-Aquitaine dont 40 en Creuse. L'an dernier, les circuits creusois ont accueilli 115.000 joueurs, dont seulement 2% de Creusois ! La grande majorité sont des habitants de Nouvelle-Aquitaine prêts à faire des dizaines ou centaines de kilomètres pour tester de nouveaux parcours. Certains "mordus" planifient leurs vacances en fonction des parcours disponibles. C'est le cas de cette vacancière landaise qui vient "faire des parcours pour la deuxième fois en Creuse. C'est une région qui est très jolie, qu'on ne connaissait pas, qu'on traversait habituellement pour aller en vacances mais où on ne s'était jamais arrêté. Et là, c'est vraiment un plaisir de la découvrir ".

loading

Cette famille, férue des chasses au trésor "Terra aventura", s'est fait des amis sur les parcours de Creuse ! © Radio France - Marie-jeanne Delepaul

Au-delà des frontières

La Creuse est connue au-delà des frontières de l'Hexagone. Selon Creuse tourisme, les principales clientèles étrangères sont les Britanniques, les Néerlandais et les Belges (et dans une moindre mesure les Suisses et les Allemands). Ces vacanciers étrangers privilégient d'abord les campings creusois. Ils représentent 30 % de la clientèle d'hôtellerie de plein air dans le département. Ils reconnaissent avoir précisément choisi la Creuse pour son offre de campings, la campagne et les prix accessibles.

loading

loading