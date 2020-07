Vacances en France : le Jura parmi les destinations les plus prisées cet été

Loin des grandes villes... et des potentiels foyers de contamination : cet été, les Français ont envie de voyager sans être collés les uns aux autres. L'épidémie de coronavirus a rebattu les cartes... Et le Jura en sort gagnant !

Quatrième destination la plus demandée sur Airbnb

Le site Airbnb a étudié le nombre de réservations effectuées en juin (du 8 au 22), pour des séjours qui auront lieu cet été, en les comparant à l'année dernière. Résultat : le Jura est la quatrième destination la plus plébiscitée, avec plus de 1100 réservations, soit une hausse de 91% par rapport à 2019.

En tête arrivent les Côtes-d'Armor (4300 réservations, le double de l'an dernier), les Vosges et la Corse-du-Sud, puis le Jura. Arrivent ensuite la Manche, la Dordogne, le Finistère, la Somme et les Alpes-Maritimes. Des destinations encore souvent méconnues, plus isolées que les grandes plages ou la haute montagne, mais qui attestent du "souhait des Français de voyager hors des villes", explique une porte-parole d'Airbnb.

En outre, la tendance "cet été, je visite la France" fonctionne bien : selon Airbnb, 85% des réservations pour juillet-août sont en France, contre seulement 66% à la même période en 2019.