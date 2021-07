Vacances en Gironde : loin de la foule, le camping du Val de l'Eyre à Salles attire cyclistes et kayakistes

Loin des campings bondés du Pyla ou de Lacanau, certains touristes ont choisi le calme et la verdure en bord de rivière. A Salles la camping du Val de l'Eyre vient d'être racheté par des propriétaires qui veulent développer un tourisme plus écolo.

Ce samedi à 12h05 Bison Futé a enregistré 1,142 km de bouchons cumulés sur les routes de France : un samedi rouge pour la première grande transhumance des vacances d'été. Point noir : la traversée de Bordeaux vers Bayonne et le Bassin d'Arcachon.

Les campings du littoral girondin se sont remplis. Mais certains touristes ont préféré se mettre au vert, un peu en retrait de la foule. Illustration au camping du Val de l'Eyre à Salles, entre rivière et forêt.

Emilie a évité les bouchons et pour cause cette Paloise est arrivée par la piste cyclable avec dans sa roue ses deux-petites filles. "On a démarré de Tarnos et on remonte la Vélodyssée par sauts de puce en dormant dans des campings".

De plus en plus de français veulent partir en vacances sans leur voiture. Le camping propose une halte au calme pour les cyclistes mais aussi pour les kayakistes qui descendent la Leyre. Avec aussi des hébergements atypiques, ça aussi c'est tendance : des roulottes sous une chêneraie, bien loin de la foule des campings du Pyla.