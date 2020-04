Vacances et confinement : les routes et gares de Haute-Garonne sous étroite surveillance

La région Occitanie est en vacances de Pâques pour deux semaines à partir de ce soir. D'ordinaire à la veille des vacances scolaires, les conseils de prudence et les rappels de contrôles sont de mise mais cette fois, crise du coronavirus oblige, les autorités haussent le ton.

"Le confinement n'est pas terminé"

Le préfet de Haute-Garonne se veut clair : pas question de partir en vacances. _"_Le virus circule activement en Haute-Garonne, insiste Etienne Guyot, il est absolument indispensable que nos concitoyens restent chez eux et limitent au strict minimum leurs déplacements autorisés. Le confinement n'est pas terminé". Les autorités redoutent des départs vers les résidences secondaires pendant les vacances.

Contrôles tous azimuts sur la route et dans les gares

Les contrôles sur les routes nationales et départementales sont donc renforcés ce week-end en Haute-Garonne et même en gare Matabiau. Les attestations et la justification données par les voyageurs seront surveillées de près et des amendes pour non respect du confinement pourraient tomber.