Vacances gâchées pour les Anglais du Limousin soumis à la quarantaine en Grande-Bretagne

On était loin de la foule des grands jours ce jeudi à l'aéroport de Limoges Bellegarde, pour le vol en direction de Leeds, en Angleterre. Il faut dire que la situation reste compliquée pour se rendre outre-Manche, puisque la quarantaine reste de mise pour les voyageurs en provenance de la France, même s'ils sont totalement vaccinés contre le Covid-19. Les autorités britanniques mettent en avant la présence du variant Beta dans l'Hexagone, auparavant connu sous le nom de variant sud-Africain. Une mesure vivement décriée par les Anglais installés en Limousin, mais aussi par Clément Beaune, le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes.

C'est dégueulasse et il y a beaucoup de stress - Elizabeth, une anglaise en cours d'installation en Haute-Vienne

Dans la maigre file d'embarquement de l'aéroport de Limoges Bellegarde, Elizabeth fulmine à l'idée de rester en quarantaine 10 jours à son arrivée dans son pays natal. Son pass sanitaire européen entre les mains, elle explique qu'elle est vaccinée contre le Covid-19 et elle ne comprend donc pas cette mesure. "C'est dégueulasse et il y a beaucoup de stress. Il n'y a aucune raison, car le Covid Beta est à la Réunion, pas ici... Je suis en colère !"

De manière plus policée, le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes a dit à peu près la même chose ce jeudi matin sur LCI. "C'est excessif et incompréhensible" réagit Clément Beaune. Il dénonce "une décision discriminatoire à l'égard des Français." Les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 dans l'Union européenne et aux États-Unis seront en effet exemptés de quarantaine en Angleterre à partir de lundi, à l'exception des arrivées en provenance de France. Pourtant "le fameux variant sud-africain, représente moins de 5% des cas en France" insiste Clément Beaune et il concerne surtout des territoires d'outre-mer.

Des vacances annulées...

Face à cette situation, certains Anglais ont renoncé à retourner voir leur famille pour les vacances. C'est le cas de Frances Stephen, qui vit à Châteauponsac, dans le nord de la Haute-Vienne. Elle n'a pas vu sa fille et ses petites-filles depuis deux ans, mais c'est encore partie remise. "L'année dernière on a reporté le voyage pour cette année, mais avec tout ce qui s'est passé, quarantaine, etc, on a renoncé. On a peur de rester bloqués là-bas, donc on va rester sages et rester en France."

... ou des séjours plus courts et plus chers

Pas question de partir non plus pour Kirsty Bissell, qui tient des chambres d'hôtes avec son mari à Saint-Martial-sur-Isope, également dans le nord de la Haute Vienne. "Nous n'avons pas l'intention de retourner en Grande-Bretagne, c'est trop compliqué et trop cher" témoigne-t-elle en prenant l'exemple de son fils qu'elle n'a pas vu depuis 19 mois. Lui arrive dimanche pour leur rendre visite, mais il a du écourter son séjour. "Il ne peut rester que pour une semaine, car il a eu les deux vaccinations, mais quand il va rentrer à la maison, il devra se mettre en quarantaine pour 10 jours et il n'a pas pu avoir de temps de vacances supplémentaire."

Le parvis de l'aéroport de Limoges Bellegarde désert, malgré l'imminence d'un vol pour l'Angleterre. © Radio France - Nathalie Col

Avant de repartir, il devra se faire tester pour obtenir un "certificat d'aptitude au vol" et il a aussi acheté un pack de tests à faire chez lui, pour prouver qu'il peut retourner au travail sans risque. Comme beaucoup de voyageurs en provenance de la France, le jeune homme a choisi de payer un extra afin d'avoir des résultats rapides. Kirsty estime le surcoût total à environ 250 euros et elle en veut au gouvernement britannique. "Pour moi, le problème ne vient pas de la France, ça vient de la Grande Bretagne. A mon avis, ça n'est plus seulement à cause de la santé, il y a aussi des enjeux politiques et financiers !"

Quelles que soient les raisons, les contraintes sont en tout cas très importantes et rares sont les Limousins qui embarquent dans un avion pour l'Angleterre en ce moment. D'ailleurs, Ryanair n'a toujours pas repris l'intégralité de ses vols depuis l'aéroport de Limoges Bellegarde.