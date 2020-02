Vacances : les grands-parents en charge de leur petits-enfants doivent "allumer les yeux"

A Rouen, les vacances scolaires des enfants riment souvent avec grands-parents. Alors pas d'étonnement quand on voit une petite silhouette blonde passer à toute vitesse dans un parc. Et, quelques mètres plus loin, sa grand-mère, un peu essoufflée, qui lui court après. « Si je ne me dépêche pas, ma hantise c’est qu’il tombe dans l’eau ». Comme elle, les grands parents sont nombreux à jouer le rôle de nounou gratuite pendant ces vacances scolaires. Les deux tiers des moins de 6 ans seraient régulièrement pris en charge par leurs aïeux. Surtout quand les autres services de garde sont pleins.

J'ai été réquisitionnée deux jours

« J’ai été réquisitionné deux jours parce qu’il n’y a pas de place au centre aéré », explique avec le sourire Nina qui fait avancer sa petite fille sur un jeu à ressort. «Mais c’est super, je suis ravie d’avoir la petite, on profite, on se balade dans les rues de Rouen »

Un plaisir donc mais qui peut parfois virer au surmenage pour des grands-parents très sollicités. Depuis quelques mois, un nouveau terme est venu désigner cette tendance : les « chicouf ». Entendez « Chic! Les enfants arrivent » et « Ouf! Ils repartent ». Des grands-parents fatigués par le trop plein de sollicitation de leurs enfants. Un sentiment notamment mis en scène par Fabrice Barcq dans le film Joyeuses retraite !

C’est un travail à temps plein !

Rencontré au parc Grammont, un couple de grands-parents rouennais le concède, garder les enfants n’est pas de tout repos. « Il faut allumer ses yeux, on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. C’est un travail à temps plein! Surtout notre plus petit n’a que trois ans, il faut le surveiller en permanence. »

Une fatigue qui n’est pas une fatalité. Pour Corinne, une toute jeune mamie qui garde ses petits-enfants pour la première fois, la recette est simple : « Il faut de la patience tout simplement. On doit la réapprendre, parce qu’en vieillissant on l’a parfois un peu oublié ».

Mais que les parents se rassurent : leurs aïeux ne sont pas prêts de les lâcher. Selon un sondage, 95% des grands-parents se déclarent heureux de l’être. Et pour ceux qui traînent les pieds, il est possible d’être rémunéré et donc de cotiser pour des gardes de ses petits-enfants.