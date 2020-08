Vacances insolites : des Vosgiens parcourent 750 km au volant de huit tracteurs anciens

Depuis un an, les amis amateurs et collectionneurs de vieux tracteurs préparent leur voyage de l'été 2020. Ils ont fait le parcours en amont de Mirecourt dans les Vosges, d'où ils sont originaires direction Mouthe dans le Doubs, par les "petites routes". Et au début du mois d'août c'est parti pour près de 750 kilomètres, soit près de deux semaines à 15km/heures !

Les quinze adultes et les deux enfants font partie de l'association vosgienne "La Croisée des chemins 88", une association qui permet "rencontre, partage et ouverture à travers des animations culturelles autour des matériels agricoles anciens". Sur les huit tracteurs qui ont pris la route cet été, un engin de 1955 et un autre uniquement dédié à l'intendance, pour assurer toutes les réparations.

Le plus ancien des tracteurs sur la route cet été date de 1955 - Séverine Vermion

Eloge de la lenteur. Une participante, Séverine Vermion , confie "on voit plus de paysages" et elle évoque surtout les rencontres nombreuses avec des collectionneurs de tracteurs anciens tout au long du parcours mais pas que. La Mirecurtienne retient de ses vacances originales les rencontres, la convivialité et le partage. Des habitants qui leur ont ouvert leurs portes, les ont autorisés à s'installer près de chez eux.