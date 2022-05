Vacances, jours fériés, ponts : découvrez le calendrier scolaire de l'année 2022-2023

À quoi ressemblera l'année scolaire 2022-2023 ? Jours fériés, ponts, et surtout vacances scolaires : France Bleu vous propose, ce mardi, de vous pencher sur le calendrier établi par l'Éducation nationale. De quoi organiser sa vie de famille et ses congés très en amont.

Le calendrier scolaire 2022-2023

Le calendrier scolaire de l'année 2022-2023. - Capture d'écran Ministère de l'Éducation

La rentrée scolaire le 1er septembre, les grandes vacances le 8 juillet

L'an prochain, la rentrée scolaire aura donc lieu le jeudi 1er septembre pour les élèves. La pré-rentrée des enseignants aura lieu le mercredi 31 août. L'année scolaire se terminera le samedi 8 juillet 2023, date du début des grandes vacances. Une date plus tardive que les années précédentes.

Un seul pont pour l'Ascension, les 1er et 8 mai tombent des lundi

L'année réserve plusieurs longs week-ends en famille, les 1er et 8 mai tombant des lundi (mais en fin de vacances de Printemps pour les zones B et C). En revanche, il n'y aura qu'un seul pont : celui de l'Ascension, qui tombe le jeudi 18 mai. Le ministère de l'Éducation nationale prévient que les élèves n'auront pas classe les vendredi 19 et samedi 20 mai. Le lundi de Pentecôte, lui, tombe 29 mai, dix jours plus tard.