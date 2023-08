Vacances, jours fériés, ponts : découvrez le calendrier scolaire de l'année 2023-2024

À quoi ressemblera l'année scolaire 2023-2024 ? Jours fériés, ponts, et surtout vacances scolaires : France Bleu vous propose de vous pencher sur le calendrier établi par l'Éducation nationale. De quoi organiser la vie de famille et les congés très en amont.

Le calendrier scolaire 2023-2024

Le calendrier scolaire 2023-2024 © Visactu

La rentrée scolaire le 4 septembre, les grandes vacances le 6 juillet

Cette année, la rentrée scolaire a donc lieu le lundi 4 septembre pour les élèves. La pré-rentrée des enseignants a lieu le 1er septembre. L'année scolaire se terminera le samedi 6 juillet 2024, date du début des grandes vacances. Une date tardive, dans la lignée de ce qu'il s'était passé l'an dernier , avec des vacances qui commençaient le 8 juillet.

Les vacances débutent après le dernier cours des jours indiqués dans le calendrier. Les vacances débutent officiellement le samedi, mais les élèves n'ayant pas cours le samedi sont en vacances le vendredi après les cours. La reprise des cours s'effectue le matin des jours indiqués dans le calendrier.

Un seul pont pour l'Ascension, les 1er et 8 mai tombent des mercredis

L'année réserve peu de longs week-ends en famille, car les 1er et 8 mai tombent des mercredis, en plein milieu de semaine. Il n'y aura qu'un seul pont : celui de l'Ascension, qui tombe le jeudi 9 mai. Le ministère de l'Éducation nationale prévient que les élèves n'auront pas classe les vendredi 10 et samedi 11 mai. Le lundi de Pentecôte, lui, tombe le 20 mai, dix jours plus tard.

🗓 Les jours fériés en 2024