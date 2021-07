Vacances : les bons réflexes à adopter pour se baigner en toute sécurité

Les vacances d'été débutent ce mardi 6 juillet pour 13 millions d'élèves. Certains auront la chance d'aller avec leur famille ou leurs amis à la plage, à la piscine, dans des bases de loisirs ou de faire du canoë. L'occasion de rappeler certains gestes à adopter pour que petits et grands se baignent en toute sécurité.

Le ministère de la Santé rappelle que les noyades accidentelles sont responsables d’environ 1.000 décès chaque année et constituent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. "A tous les âges et dans tous les lieux, la baignade comporte des risques : adoptez les bons réflexes pour prévenir les noyades car elles sont pour la plupart évitables", rappelle le ministère.

Ne quittez pas vos enfants des yeux

Quelques secondes seulement suffisent pour qu'un drame se produise. Baignez-vous en même temps que vos enfants ou alors, désignez un seul adulte responsable de la surveillance. Il ne faut pas les quitter des yeux, même quelques instants, même dans quelques centimètres d'eau. Il faut être particulièrement vigilants si vous possédez une piscine "hors-sol", elle ne dispose pas de dispositif de sécurité.

Si le petit ne sait pas nager, mettez-lui des brassards et apprenez-lui à mettre la tête sous l'eau. Il est primordial de lui apprendre la brasse dès quatre ans. Des vidéos destinées aux parents sont en ligne sur le site du Ministère des sports.

Si vous êtes à la mer et que le ballon, avec lequel les enfants jouent, s'envole vers le large, laissez-le s'envoler. Les petits, comme les grands, ne doivent pas chercher à le récupérer s'il va trop loin.

Choisissez les zones de baignade surveillées

Pour se baigner plus sereinement, il faut privilégier les zones de baignade surveillées, où l’intervention des équipes de secours est plus rapide. A votre arrivée sur la plage, renseignez- vous sur les conditions de baignade : courants, marées, dangers naturels et respectez toujours les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade et/ou par les sauveteurs.

La signification des drapeaux :

vert : baignade surveillée et sans danger particulier

orange ou jaune : baignade surveillée mais dangereuse

rouge : baignade interdite

pas de drapeau ? baignade non surveillée

si la flamme est baissée, un sauveteur est en cours d’intervention et la baignade n’est plus surveillée.

Le balisage des différentes zones de loisirs - Ministère des Sports

Si vous sentez que le courant vous emporte, ne luttez pas, cela va vous épuiser. Allongez-vous sur le dos, et laissez-vous flotter dans la mesure du possible en attendant les secours.

Ne présumez pas de vos forces

Quand on va se baigner, il faut tenir compte de sa forme physique. Il est nécessaire de ne pas se mettre à l'eau si on ressent un coup de fatigue, si on est malade, et de ne pas surestimer son niveau de natation. N'hésitez pas à prévenir un proche avant d'aller vous baigner.

Pas d'alcool avant une baignade

Pour éviter l'hydrocution, rentrez progressivement dans l'eau, mouillez-vous la nuque. Il faut éviter de s'exposer trop longtemps sur votre serviette au soleil, essayez plutôt de vous rafraîchir dans l'eau tous les quarts d'heures. Et buvez régulièrement de l'eau.

Pour rappel, les numéros d'appel d'urgence sont le 15, le 18 et le 112 et le numéro d'urgence en mer est le 196.

Soyez vigilants lors de vos activités sportives et loisirs

L'été est aussi l'occasion de faire du canoë, du kayak ou encore du rafting. "Plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu dans des cours d’eau", rappelle le ministère de l'Ecologie. Il est donc essentiel de pratiquer ces activités sur des sites dédiés et encadrés et de porter des protections adaptées au sport choisi (casque, gilets de sauvetage, chaussures adaptées, etc.).

Le ministère rappelle aussi qu'il est extrêmement dangereux de sauter depuis un pont ou un rocher.