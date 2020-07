Vacances : les Parisiens déconfinent à Arcachon

Les campings et les hôtels ne font pas encore le plein mais après 3 mois de confinement et de crise sanitaire, de nombreux Français avaient envie de changer d'air.

Sur la plage centrale d'Arcachon ce dimanche, il y avait moins de touristes étrangers que d'habitude mais de nombreux Parisiens en quête d'espace et de nature. Témoignages de déconfinés :

On a passé trois mois enfermés entre 4 murs...aujourd'hui on peut enfin courir et ramasser des coquillages. Chez nous, on voit jamais la mer - Oscar, 8 ans, Parisien