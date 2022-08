La circulation est extrêmement difficile ce samedi 6 août 2022. Bison futé a prévu une journée "rouge" sur l'ensemble du réseau routier et même "noire" dans le Sud-Est. À la mi-journée le pic de bouchons a atteint un peu plus de 1.000 kilomètres de bouchons cumulés.

Vacances : un pic à plus de 1.000 km de bouchons cumulés à la mi-journée ce samedi

Un samedi rouge dans les deux sens sur l'hexagone, et même noir dans le Sud-Est. En ce nouveau week-end de vacances estivales, la circulation est difficile sur l'ensemble du pays. Bison Fûté a relevé un pic de bouchons de 1.082,5 km à 12H15 ce samedi 6 août à la mi-journée. C'est donc un record, samedi dernier le 30 juillet le pic avait atteint 863 km en plein chassé-croisé des juillettistes et aoutiens !

Des premiers bouchons dès le début de la matinée

Les premières difficultés sont apparues très tôt ce samedi, avec un accident sur l'A7 dans la Drôme. Un camion a percuté une glissière de sécurité, il n'y a pas eu de blessé mais l'accident a provoqué 36 kilomètres de bouchons.

Le niveau de bouchon se concentre notamment à l'ouest du pays sur l'A10 et en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'A7. Les autoroutes ont enregistré respectivement 157,9 km et 181,3 km de perturbations au plus fort de la matinée. Concernant l'arc méditerranéen, les difficultés se situent essentiellement sur l'A9 en direction de Narbonne.

A7, A63, A61 et A9 concentrent les difficultés

A la mi journée sur l'A7 il fallait compter 4h45 pour relier Lyon et Orange, contre une heure et demie en temps normal.

Il faut également être patient sur l'A63 avec 4h45 de route entre Poitiers et Bordeaux contre deux heures en temps normal.

Une heure de trajet supplémentaire également de Toulouse à Narbonne sur l'A61, sur l'A9 de Orange à Narbonne, sur l'A10 de Saint-Arnoult à Poitiers.

Le pic de bouchons doit être atteint d'ici 13 heures selon Bison Futé, mais les difficultés vont se poursuivre jusqu'à 20 heures ce soir.