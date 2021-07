Loiret : quand chiens et chats passent leurs vacances d'été... à l'hôtel

Dans le Loiret, le Dog Hotel Resort accueille depuis sept ans chiens et chats dont les propriétaires passent quelques jours en vacances. Un séjour tout compris, avec piscine et même télévision dans les chambres.

Que faire de son animal de compagnie pendant les vacances ? Tous les propriétaires se sont déjà posé la question : on peut demander aux voisins de passer régulièrement, le laisser chez la famille ou bien... lui payer un hôtel ! Le premier du genre a été créé à Saran, près d'Orléans, il y a sept ans : un complexe hôtelier dédié aux chiens et chats. Le "Dog Hotel Resort" propose l'hébergement et toute une série de services, du toilettage à la piscine extérieure.

Luxe, croquettes et volupté au programme, via notamment des sessions d'hydrothérapie. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Aujourd'hui, l'animal de compagnie, c'est vraiment un membre de la famille. Les gens veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs animaux," explique Angélique Grangan, la patronne. "C'est très culpabilisant et c'est très stressant de laisser son animal de compagnie, donc, c'est vrai que nous, on fait tout pour rassurer et on fait une journée d'essai, on fait une visite, une rencontre, on essaye de vraiment tout faire."

Un séjour tout compris et même... la télé !

Comptez 28 euros la nuit, un tarif dégressif sur la durée. "Les gens chez nous viennent vraiment chercher un service, des professionnels. On assume le fait qu'on ait un tarif un peu plus élevé qu'une pension classique, mais on n'a pas les mêmes charges non plus, on est quatre à travailler et toutes les activités nous demandent du temps."

Chaque animal dispose de sa propre chambre, thématique, autour de villes du monde. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

L'hôtel propose un salon de toilettage, une piscine pour les chiens, mais aussi des sessions d'hydrothérapie, pour de la remise en forme, des cours d'éducation canine. Les chambres peuvent être équipées de caméras, pour surveiller les précieux animaux de compagnie, de télévision aussi. "Il y a des animaux qui ont tout le temps un fond sonore à la maison. Du coup, le fait de se retrouver dans une chambre, sans bruit, cela peut être anxiogène. On a vraiment des chiens qui regardent la télé", poursuit Angélique Grangan. "Je pense qu'en septembre je laisserai mon chien ici une semaine, quand on partira en congés. On sait qu'ils sont bien logés, qu'ils ont de la bonne compagnie, c'est une sécurité pour nous de le savoir ici", indique Christine, venue déposer pour la journée Neiko, "pour un test."

Complet pour l'été

En ce moment, le téléphone sonne jusqu'à 50 fois par jour et tous les créneaux de l'été son occupés, l'hôtel affiche complet. Le carnet de réservation se remplit aussi pour les vacances d'hiver, et même pour 2022. A l'année, cette fois, l'établissement est généralement occupé à 80% de sa capacité, pour des animaux dont les propriétaires sont hospitalisés ou en voyage d'affaires par exemple.

L'idée, c'est désormais d'étendre le concept, via un système de franchises. "On aimerait faire d'autres petits Dog Hotel Resort au niveau national. Si Madame Covid ne nous avait arrêté en chemin, on aurait sûrement déjà démarré", ajoute Angélique Grangan. "Clairement les clients sont au rendez-vous, c'est un concept qui plait, qui est recherché. Tout ce que l'on peut nous souhaiter c'est d'en faire d'autres". Le Dog Hotel Resort de Saran sera d'ailleurs à l'honneur ce dimanche soir, sur M6, dans l'émission Capital.