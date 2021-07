Vacances radieuses pour les gîtes de Lorraine

90% des hébergements sont loués en juillet selon le directeur des Gîtes de France de Lorraine. "C'est assez exceptionnel, on est rassuré" se félicite Christophe Rey.

Si vous souhaitez réserver quelques jours de vacances dans l'un des 1.500 hébergements labelisés Gîtes de France en Lorraine, dépêchez-vous car les places commencent à se faire rare !

"On approche des 90% d'occupation sur le mois juillet" explique le directeur des Gîtes de France de Lorraine Christophe Rey, "c'est assez exceptionnel." Et les gîtes pourraient bien afficher complet au mois d'août si la tendance se confirme. Les taux de réservations dépassent en tout cas ceux que les professionnels observaient en 2020 juste après la première vague d'épidémie de Covid-19, lorsque les touristes avaient privilégié des destinations alliant proximité et tranquillité. Les Vosges restent la destination favorite des touristes mais les fréquentations en Moselle ou en Meuse sont très bonnes également.

Les loueurs lorrains profitent donc pleinement du déconfinement, mais doivent encore s'adapter à une situation encore fragile. "Les propriétaires sont souples et se sont beaucoup adaptés à la demande de la clientèle. Du jour au lendemain il peut y avoir des annulations parce que des clients ont été contaminés, et souvent une réservation arrive le jour même."

Il y a un taux de rotation très rapide dont nous n'avions pas l'habitude

Les Vosges restent la destination favorite des touristes mais les fréquentations en Moselle ou en Meuse sont très bonnes également selon Christophe Rey qui note aussi un intérêt inédit pour la Lorraine d'habitants du Sud de la France.