Vacances scolaires à Amiens-Nord : 300 coups de fils par semaine et des activités limitées au centre ALCO

Bien implantée depuis 40 ans, le centre culturel et social de l'ALCO à Amiens-Nord s'active pour occuper les enfants officiellement en vacances scolaires à partir d'aujourd'hui. Invité France Bleu Picardie matin, le directeur M'hammed El Hiba parle d'un protocole sanitaire adapté, "de sorte à ce qu'on maintienne cette continuité humaine et sociale. On observe la règle d'une personne pour six à l'intérieur de nos locaux (situés avenue de la Paix), et six personnes maximum à l'extérieur de l'établissement."

Début aujourd'hui des vacances scolaires de Pâques en plein confinement : le directeur de l'ALCO M'hammed El Hiba tente d'assurer tant bien que mal un lien social, culturel et éducatif avec les habitants d'Amiens-Nord. Copier

Ateliers jardinage ou balade culturelle

Programme limité donc à l'ALCO, avec des ateliers jardinage ou une balade culturelle dans Amiens, dés l'âge de 6 ans. Situation paradoxale pour M'hammed El Hiba, qui sent un besoin plus fort des familles... même si il y a moins de monde qu'avant dans les nouveaux locaux, inaugurés au mois de janvier.

Pour compenser, les bénévoles et adhérents de l'ALCO prennent des nouvelles des bénéficiaires, avec 300 coups de fil par semaine. "Quand quelqu'un est angoissé, qu'il n'y a plus de repères, forcément il faut lui passer ne serait-ce qu'un coup de fil." Un accueil est encore possible sur place, mais M'hammed El Hiba précise qu'"il faut quand même prendre rendez-vous."

"Ils le font d'une façon très volontaire. C'est un peu plus compliqué qu'avant mais il y a quand même des gens qui en ont sérieusement besoin : les grands comme les petits."

M'hammed El Hiba, le directeur du centre social et culturel de l'ALCO à Amiens-Nord © Radio France - Alexandre Lepère

Des cours de soutien scolaire quand même

Autre temps fort des vacances, des cours de soutien scolaire pour les élèves du primaire au lycée. "On a mis dans chaque salle un PC portable, une tablette ou un PC fixe, de sorte à aider les jeunes sur les sites éducatifs, les devoirs ou les ressources."

"Il y a la préparation du brevet, le DNB et la préparation du bac. Chaque vacance de printemps, on organise des ateliers renforcés, c'est à dire qu'on aide les enfants qui en ont besoin pour préparer leur bac. Il y a pour l'instant 24 plages de rendez-vous" précise M'hammed El Hiba.

Au total, 700 bénévoles et 50 adhérents assurent l'accueil au centre social et culturel de l'ALCO à Amiens-Nord. Pour adhérer à l'association, vous pouvez joindre le 03 22 69 65 00. Des permanences de médiation sont assurées.