Vacances d'été : les Mayennais se tournent vers l'international pour leurs voyages

"C'est sûr qu'avec l'augmentation des carburants et de tout le reste, il faut mettre la main au portefeuille", constate une Mayennaise, tout juste sortie d'une agence de voyage lavalloise. "Mais on a vraiment envie de s'évader, de prendre l'air, de quitter cette zone où on se sent oppressé après deux ans passés avec le Covid." Alors malgré les prix, elle et son mari s'envoleront pour l'Île Maurice.

Quelques mètres plus loin, dans une agence de voyage, la tendance se confirme pour Charlotte. "Les hôtels n'ont pas augmenté, le reste non plus, mais c'est juste _les vols, qui ont augmenté de 20% environ_, comparé aux années précédentes", témoigne-t-elle. "Malgré tout, les gens ont vraiment envie de partir. Pour beaucoup, ça fait deux ans qu'ils n'ont pas voyagé, ils ont pu faire des économies pendant cette période, donc ils préfèrent mettre le budget plutôt que de rester encore un an sans voyager." Parmi les destinations les plus prisées cet été : l'Espagne, la Grèce et plus largement les pays du bassin méditerranéen.

La menace du Covid-19 plane

"En terme de demande, je retrouve un niveau à peu près normal, similaire à 2018 - 2019", témoigne de son côté Elena Donsergent dans son agence de Château-Gontier-sur-Mayenne. Mais si la demande de réservation augmente, la méfiance des vacanciers aussi. "On nous demande très souvent des billets modulables, des assurances annulations avec une extension Covid-19", raconte-t-elle. Car même si la plupart des pays ont allégé leurs conditions d'entrée sur le territoire, les voyageurs craignent toujours un test PCR positif ou une nouvelle fermeture des frontières.