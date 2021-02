Vacances : "on s'en sort mieux que les stations alpines", le directeur de l'office de tourisme du Sancy

Les vacances scolaires de février démarrent ce soir vendredi soir pour l'académie de Clermont-Ferrand. Même calendrier pour les élèves de Rhône-Alpes, Aquitaine, Limousin, Bourgogne ou encore Franche-Comté. Les petits parisiens devront patienter une semaine supplémentaire. Des vacances qui s'étirent sur quatre semaines. Avec un gros nuage menaçant au-dessus des têtes : l'évolution de la crise sanitaire.

Couvre-feu en place, confinement en gestation, de nombreux touristes potentiels ne sont pas pressés de réserver. Les professionnels du tourisme scrutent les taux de remplissage. Quelle est la tendance en Auvergne ? France Bleu Pays d'Auvergne fait le point avec le directeur de l'office de tourisme du massif du Sancy.

Luc Stelly, comment s'annonce ces vacances de février pour les stations du Sancy ?

Ça s'annonce à la fois bien et moins bien que d'habitude. On est sur des taux de remplissage avec une baisse d'environ 50% par rapport à l'année dernière. Mais, c'est assez satisfaisant parce que les grandes stations des Alpes annoncent beaucoup moins. On se dit aussi qu'avec la vente et les réservations de dernière minute, les vacances pour nous, c'est quatre semaines à gérer, donc on a encore le temps d'augmenter cette fréquentation. Donc, on est prêts à accueillir ces nombreux vacanciers. Moins nombreux que d'habitude, mais avec beaucoup d'activités à leur proposer. On a essayé d'étendre ce qu'on savait faire habituellement.

Le Sancy propose une multitude d'activités de montagne © Radio France - Eric Le Bihan

C'est une clientèle traditionnelle ou ce sont des gens qui viennent d'ailleurs ?

C'est la clientèle traditionnelle, sachant que la première semaine est la plus calme. Globalement ce sont des Clermontois. On aura aussi beaucoup de personnes qui viendront à la journée. Encore, on commence sur des week-ends et des vacances beaucoup plus fortes. Bine sûr la région Centre, la région nantaise et le sud de la région parisienne. On sent une vraie attente des vacanciers. On s'aperçoit qu'ils attendent 15 jours avant leur séjour, soit pour faire des réservations, soit pour confirmer qu'ils vont venir, donc on reste optimistes. On l'a vu l'été dernier et à noël, ça s'est bien passé en dernière minute, voire en ultra dernière minute; c'est-à-dire l'après-midi pour le soir même.

Les stations sont privées de remontées mécaniques mais votre force c'est la diversité des activités dans le Sancy ?

Une précision tout d'abord, il y a des remontées mécaniques pour les cours des enfants. Les tapis roulants fonctionnent également pour les adultes débutants. Ensuite, oui il y aune multitude de choses. Le ski de fond et la raquette vont être ouverts à 100% parce que les conditions de neige sont très bonnes. On a même organisé de nouveaux parcours, de nouveaux sites de luge de façon à pouvoir répartir la clientèle. Les chiens de traîneau, les ballades accompagnées, on a vraiment de quoi faire. Et puis les restaurants qui se sont organisés pour faire de la vente à emporter.

Super-Besse : les remontées mécaniques et les tapis roulants fonctionnent pour les enfants et les adultes débutants © Radio France - Eric Le Bihan

Justement la fermeture des restaurants dans les stations et les vallées est un vrai frein à la fréquentation ?

On s'organise. Les restaurateurs ont que la vente à emporter fonctionnait bien à noël. On essaie aussi de mettre des emplacements de pique-nique debout à certains endroits dans les stations de façon à ce que chacun puisse profiter de son repas tout en étant dans le respect des mesures sanitaires de non-regroupement, mais sans être assis non plus par terre. Les clients sont repartis ravis à noël donc on en a remis une couche en accentuant les choses en terme de services et d'activités pour que ces vacances de février soient très bonnes.

La temps s'est un peu radouci cette semaine, mais beaucoup de neige est tombée. C'est frustrant de ne pas pouvoir travailler à plein régime ?

Effectivement c'est frustrant parce que c'est une année où on avait beaucoup de neige, on aurait pu accueillir beaucoup de monde. La neige est encore là, le froid est annoncé donc on sait qu'on va avoir de bonnes conditions. C'est frustrant de ne pas pouvoir ouvrir la totalité des activités, mais ceux qui sont ouverts se sont adaptés et vont pouvoir travailler correctement.