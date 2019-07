Vacances : un bracelet pour retrouver son enfant perdu à la plage

Depuis 2014 les CRS MNS distribuent aux familles qui en font la demande des bracelets en plastiques. On note le nom de son enfant et un numéro de téléphone portable à contacter.

Lacanau, France

A peine le dos tourné et le petit dernier s'est fait la malle en courant derrière un ballon. Masqués par les parasols et la foule les parents n'arrivent plus à la localiser. C'est le scénario classique. Le fugueur se retrouve souvent au poste de secours et il faut parfois de longues minutes pour retrouver sa famille.

Si vous allez à la plage avec vos enfants à Soulac, Grayan, Carcans, Hourtin, Lacanau, au Porge, à Lège-Cap Ferret ou à La Teste-de-Buch, n'hésitez pas à passer au poste de secours pour demander un bracelet d'identification et à le mettre au poignet de vos petits. Il permettra aux nageurs-sauveteurs CRS de vous contacter rapidement si votre enfant se perd.

Ce dispositif a d'abord été créé pour les CRS. Leur travail c'est de sauver des vies, pas de faire les nounous

- Pauline Bourvis, Groupama

Les CRS, en partenariat avec Groupama, distribuent ces bracelets depuis cinq ans en Gironde. L'été dernier, les CRS ont assisté une centaine d'enfants porteurs de ces bracelets. Cette année le dispositif été étendu à l'ensemble des postes de secours du littoral français.