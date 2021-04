Vaccin anti-Covid : "Vite ma dose" et "Covidliste", deux sites pour vous aider à trouver un rendez-vous

Deux sites internet ont été lancés cette semaine afin d'aider les Français à trouver un rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid. Ce ne sont pas des sites officiels, mis en place par les autorités, mais deux sites indépendants. Le premier, baptisé Vite ma dose, détecte automatiquement le prochain rendez-vous disponible dans votre département sur Doctolib. Comment ça marche ? Vous sélectionnez votre département dans un menu déroulant, et en moins de cinq secondes, il vous affiche les prochains rendez-vous disponibles (ou l'absence de rendez-vous, d'ailleurs).

Ce site a été créé par Guillome Rozier, ingénieur en informatique déjà créateur de Covidtracker (un site qui permet de visualiser l'évolution de la pandémie). Vite ma dose "n'est pas un outil officiel, n'est pas exhaustif et ne remplace pas une recherche manuelle" prévient le site. Il s'adresse par ailleurs aux personnes déjà éligibles : les personnes âgées de plus de 70 ans, et les individus présentant certains risques dans les tranches d'âge inférieures.

Pour les personnes non éligibles, éviter de gaspiller des doses

L'autre site, Covidliste, s'adresse à tout le monde, éligible ou non à la vaccination, si tant est qu'on soit désireux de recevoir une injection. Il vise à éviter de gaspiller des doses en mettant en relation des centres qui disposent de doses en trop (parce qu'un rendez-vous a été annulé par exemple) et des personnes qui pourront se déplacer au pied levé pour recevoir une injection. Le fonctionnement : il faut laisser ses coordonnées, et on reçoit un lien quand un centre dispose de doses surnuméraires. Attention il faut être réactif et "connecté" : "Si vous ne validez pas rapidement votre demande, cette dose sera attribuée à un prochain volontaire" explique Covidliste. Créé par deux personnes ayant une formation en informatique, Covidliste revendiquait plus de 119.000 inscrits ce dimanche.