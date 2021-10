Vaccin contre la grippe : "on a commandé 20% de doses en plus"

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe commence, les pharmaciens se veulent rassurants : on est loin de la pénurie connue l'hiver dernier. En pleine crise sanitaire, la population s'était ruée sur le vaccin contre la grippe et les officines se sont très vite retrouvées à court. Pour éviter de revivre ce scénario, la plupart d'entre elles ont anticipé en gonflant leurs commandes cette année, selon le syndicat des Pharmaciens de Loire-Atlantique. "On s'est basé sur 2020 qui était une grosse année, explique Flavien Revaillot, de la pharmacie du Centre à Nantes. On a déjà reçu une première livraison qui correspond à la moitié avec plusieurs centaines de doses. D'autres centaines arriveront dans quelques mois."

Des commandes dès janvier

"Cela représente environ 20% de doses supplémentaires" par rapport aux commandes d'avant la crise sanitaire précise Marion Chevrier, pharmacienne dans le centre-ville de Nantes. Des commandes faites chaque année en janvier auprès des laboratoires pour une livraison à l'automne, ce qui permet cette anticipation. "L'année dernière il y a eu beaucoup de demandes supplémentaires de la part des pharmacies après ces pré-commandes en janvier. Mais en temps normal, ce que l'on commande, on le reçoit toujours." Dans sa pharmacie, les 2.500 doses commandées ont bien été reçues.

Reste à savoir si elles trouveront preneurs, en pleine campagne de vaccination contre le Covid, qui pourrait provoquer un phénomène de lassitude de la population, craint Marion Chevrier : "J'espère que ça ne va pas mettre de frein à la campagne de vaccination contre la grippe".

Seulement les personnes prioritaires

Pour l'instant, et pendant un mois, peuvent se faire vacciner les personnes ayant reçu un bon de la Sécurité Sociale. Ce sont ceux qui sont considérés comme prioritaires : les plus de 65 ans, femmes enceintes, personnes atteintes de pathologies (asthme, diabète, insuffisance cardiaque...). Les soignants sont également concernés. Les autorités recommandent à ceux qui sont concernés par la 3e dose de vaccin contre le Covid de la faire en même temps que le vaccin contre la grippe. Quant au public non prioritaire, il devra attendre le 22 novembre pour se faire vacciner.