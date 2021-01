Vaccin contre le coronavirus : pourquoi la France choisit d'injecter deux doses à trois semaines d'écart

Alors qu'au Royaume-Uni, la politique vaccinale a changé cette semaine, et que le délai entre les deux injections a été rallongé pour vacciner plus de personnes contre le Sars-CoV-2, voici pourquoi la France choisit d'injecter les deux doses à trois semaines d'écart.

Cette semaine, le Royaume-Uni choisit de modifié sa stratégie vaccinale. Le délai entre les deux doses de vaccin Pfizer/BioNTech est passé de 21 jours à "au moins 21 jours". Pour vacciner plus de monde, la NHS britannique a décidé d'allonger le délai maximum à 12 semaines pour les 500.000 personnes qui ont déjà été vaccinées.

Contacté par franceinfo, le ministère de la Santé français affirme ce samedi, lui, suivre la préconisation des laboratoires Pfizer/BioNTech : une injection à deux reprises à trois semaines d'intervalle. Cela permet une efficacité à 95% du vaccin, contre 70% si une seule dose est reçue, selon les laboratoires.

La stratégie vaccinale française prévoit également de sécuriser les stocks pour la deuxième dose. Au moment de la première injection, la deuxième dose est mise de côté dans un centre de stockage, pour contrer un éventuel problème d'approvisionnement. La moitié des vaccins sont donc stockés dans des congélateurs pendant trois semaines, et moins de monde est vacciné. Mais cette stratégie assure, selon le ministère de la Santé, que tout le monde recevra deux doses dans les délais prévus par le protocole de vaccination.

"On n'a pas de résultats solides après une seule dose"

Frédéric Adnet, directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis et chef des urgences de l’hôpital Avicenne à Bobigny, interrogé sur franceinfo ce samedi, considère qu'il y a en France "un retard à l'allumage évident" en raison de "lourdeurs" administratives.

Mais il souscrit à l'injection de deux doses : "Ce que l'on sait de manière sûre, c'est qu'après deux doses, on a une immunité qui est très solide et qui est même supérieure à l'immunité que l'on obtient si l'on contracte la maladie. Et l'autorisation de mise sur le marché a été donnée pour les deux doses. On ne possède pas, à l'heure où je vous parle, d'études qui compareraient l'immunité acquise après une dose versus deux doses."

Le médecin reprend : "Ce que j'ai lu dans les phases 3 des deux vaccins Moderna et Pfizer, c'est que les résultats solides ont été obtenus après deux doses. On n'a pas de résultats solides après une seule dose."

La France a choisi de commencer la vaccination par les publics prioritaires : 750.000 résidents de maisons de retraite et les salariés à risques de ces établissements (les plus de 65 ans, ceux qui sont touchés par d'autres affections...). Les publics ciblés doivent ensuite être élargis par étapes, les plus jeunes et les moins fragiles passant en dernier.