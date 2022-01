Vaccin contre le Covid-19 : "65% des gens concernés" ont fait leur dose de rappel en Mayenne selon le préfet

La préfecture de la Mayenne renforce le dispositif de vaccination contre le Covid-19. Samedi 8 janvier, une opération vaccination "flash" pour les moins de 30 ans sera menée par le SDIS de la Mayenne à Saint-Berthevin. Un millier de rendez-vous est disponible pour cette première opération. Un moyen d'aller vers les jeunes non-vaccinés, selon Xavier Lefort préfet de la Mayenne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Aujourd'hui, on a à peu près 65% des gens concernés qui ont eu leur dose de rappel", explique le préfet. "Maintenant il faut qu'on accélère le processus", juge-t-il. D'autant que la période de rappel a été raccourcie à trois mois après leur dernière injection. "Il faut concentrer cette opération de vaccination sur une période très courte : entre début décembre et la mi-janvier ou troisième semaine de janvier. C'est ambitieux", souligne Xavier Lefort.

30 000 doses de vaccin chaque semaine dans le département

La cadence a été accélérée selon lui. "On est à peu près à 30.000 doses par semaine dans le département. Dans les périodes les plus actives en terme de vaccination notamment cet été, on était au maximum à 20.000 doses", détaille le préfet de la Mayenne.

"Il faut monter en charge, remobiliser les personnels administratifs, les personnels médicaux, les personnels paramédicaux etc. Les centres de vaccination assurent une grande partie, entre 60% et 70% des vaccins. Il y a aussi une prise en charge par la médecine de ville en général. Il faut être très dynamique et faire une offre de vaccination très large pour tout le monde", ambitionne-t-il.

Vaccin Moderna boudé par les Mayennais : "C'est la même chose"

Par ailleurs, Xavier Lefort veut inciter les Mayennais de plus de 30 ans à se faire vacciner avec le vaccin du laboratoire Moderna. En effet, ils sont nombreux à se méfier de ce sérum, voire à le refuser, et à préférer celui du laboratoire Pfizer. "C'est la même chose, il n'y a pas de différence sur ces deux vaccins qui sont deux vaccins à ARN Messager", martèle le préfet.

"Si vous avez plus de 30 ans vous n'avez pas de difficulté à trouver un rendez-vous pour vous faire vacciner ou faire votre dose de rappel avec le vaccin Moderna", rappelle-t-il. En revanche, les rendez-vous pour le vaccin de Pfizer sont plus difficiles à trouver en Mayenne.

Une seconde opération de vaccination "flash" pour les moins de 30 ans aura lieu samedi 15 janvier. Il n'est pas nécessaire de rendez-vous mais il est conseillé d'appeler éviter les attentes.