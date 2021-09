Vaccin pour les soignants : la CGT de l'Indre redoute "une nouvelle catastrophe sanitaire par manque de bras"

Une dose de vaccin sinon rien. À partir du 15 septembre, tous les salariés des hôpitaux et des Ehpad devront avoir reçu la première injection pour continuer à travailler. Dans le cas contraire, les contrats de travail et les salaires seront suspendus. Une mesure à laquelle s'oppose vivement la CGT de l'Indre. Elle appelle à un rassemblement, mardi à 14h30, devant les locaux de l'Agence régionale de santé à la cité administrative de Châteauroux.

La CGT a fait ses comptes. "Entre 5 et 10 % des salariés de la santé non vaccinés devront quitter leur poste. Une nouvelle catastrophe sanitaire est à prévoir par manque de bras", alerte le syndicat. "Comment accueillir les patients et prodiguer des soins de qualité avec des personnels suspendus dans les services ? Un prétexte supplémentaire à la fermeture de lits", ajoute la CGT de l'Indre.

L'organisation syndicale réclame donc le retrait du texte imposant l'obligation vaccinale et le pass sanitaire.