Vaccination contre le coronavirus : "Cela ne va pas assez vite" dit le président du département de la Dordogne

Germinal Peiro veut aller plus vite ! Le président du département de Dordogne veut, dit-il ce vendredi 15 janvier 2021, une mobilisation nationale pour la vaccination contre le coronavirus. Il offre à l'ARS et à la préfecture les services du département pour aider à la vaccination. Le président du département rappelle que 300 salles des fêtes sont aujourd'hui inutilisées en Dordogne et donc disponibles. Il rappelle aussi que le SDIS par exemple emploie 25 médecins et 40 infirmières qui seraient disponibles.

Le département en attendant va vacciner environ 600 personnes, des résidents des 18 résidences autonomie. Et pour Germinal Peiro, la vaccination ne va en effet pas encore assez vite : "Je considère que cela ne pas assez vite. La vaccination doit être une cause nationale. Moi j'ai fait des propositions à Monsieur le préfet. On a des moyens locaux, matériels, le laboratoire départemental a un congélateur qui peut servir à -80, on a des locaux partout dans les communes de Dordogne et on a du personnel, alors je dis que je veux travailler à cette vaccination. C'est la seule façon de se débarrasser du virus" dit-il, disant vouloir éviter aussi une catastrophe économique et sociale.

Au 14 janvier, 34.600 personnes étaient vaccinées contre le Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine.

