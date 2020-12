Vaccination Covid-19 : "c'est le flou total", selon le président de l'ordre des médecins de l'Indre

La vaccination contre le Covid-19 doit débuter mi-janvier dans le département de l'Indre. Trois Ehpad pilotes sont retenus, comme France Bleu Berry le révélait mercredi 23 décembre. Le premier est à Argenton-sur-Creuse, le deuxième à Tournon-Saint-Martin et on ne connaît pas encore le troisième Ehpad concerné. Les prochains jours vont être consacrés à déterminer qui est volontaire pour se faire vacciner parmi les résidents. C'est une obligation. Et sur le plan logistique, c'est indispensable.

Très peu d'informations sur la campagne de vaccination en Berry

"Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être conservé à -80 degrés. Quand il est sorti du congélateur, on a que cinq jours pour vacciner", souligne Christian Moreau, secrétaire général de l’Ordre des médecins et référent Covid dans l’Indre pour l’Agence régionale de santé. "Il faut une mécanique bien réglée pour le transport des vaccins. Tout en sachant qu'il faut prévoir une nouvelle vaccination des personnes trois semaines après", indique-t-il.

Pour le reste, les informations sont encore très parcellaires. "On n'est pas un peu dans le flou, on est dans le flou total", constate Thierry Keller, président de l'ordre des médecins de l'Indre. "Le dernier renseignement qu'on a reçu concernant la vaccination, c'était pour la grippe. C'est super intéressant mais ce n'est pas ce dont on parle essentiellement entre collègues. Officiellement, mes collèges et moi, on a aucune information", ajoute-t-il.

On n'est pas censé mettre une omerta là-dessus"

Quel rôle pour les médecins généralistes ?

Parmi les choses les plus importantes à clarifier, il y a le rôle des médecins généralistes dans la campagne de vaccination. "Si des gens s'interrogent sur l'utilité de la vaccination, on va les briefer là-dessus. On n'est pas obligé de dédier une consultation spécialement pour ça mais c'est possible", indique Thierry Keller. Faire de la pédagogie, présenter les faits, expliquer la démarche de vaccination. "On a un rôle pour repêcher les informations concernant nos patients qui désirent être vaccinés et ceux qui ne le souhaitent pas", appuie le médecin généraliste installé à Châteauroux.

Mais qu'en est-il de l'aide des médecins pour vacciner ? "Je ne vois pas très bien comment on va pouvoir vacciner dans nos cabinets et comment on va gérer le quota de patients", estime le président de l'ordre des médecins de l'Indre. "Notre rôle sera plus intéressant sur des centres de vaccination si certains sont mis en place. Au gré de la volonté de chacun et du temps disponible, on peut se libérer une heure ou deux pour vacciner une trentaine de personnes", ajoute Thierry Keller.

Un message a été envoyé pour sonder les médecins. "Deux heures après, on avait six réponses positives pour donner un coup de main pour la vaccination. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour trouver des médecins volontaires", assure, optimiste, le docteur Christian Moreau.