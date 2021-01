Vaccination Covid-19 : le centre d'appel départemental des Landes est pris d'assaut

A la préfecture des Landes, à Mont-de-Marsan, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Heureusement, la sonnerie est en sourdine. C'est en effet à la préfecture qu'a été installé le centre d'appel départemental pour la campagne de vaccination des plus de 75 ans. Ils sont quatre ce mardi matin à répondre aux appels des Landais. Près de 300 appels rien que lundi après midi, lors de l'ouverture du centre.

Corentin fait partie des volontaires qui répondent au téléphone. Face à l'afflux des appels, ses réponses se veulent rassurantes. "C'est compliqué parce que les gens sont en attente. Il y a une forte demande pour se faire vacciner et les disponibilités ne sont pas là. On ne pourra pas vacciner tout le monde à l'instant T. Alors forcément ça demande aux gens de patienter un peu. Généralement les gens sont assez compréhensifs." Mais il avoue "qu'il y a quelques personnes énervées. Forcément ils ont essayé de se connecter sur la plateforme internet qui ne marche pas. Ils ont essayé plusieurs téléphones qui ne marchaient pas. Mais le but du jeu pour nous, c'est de rester serein"

Mardi matin, au centre d'appel départemental, 4 volontaires répondaient au téléphone. © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

En face de Corentin, Alain opine, large sourire aux lèvres. Le ton monte parfois pour réclamer patience et compréhension à son interlocuteur. "Je vous demande d'être patient" martèle-t-il au téléphone. Mais Alain, inlassablement et patiemment, écoute et répond. "On est à leur écoute, on essaye de répondre à leurs demandes dans une situation qui peut être tendue. C'est un public âgé qui ne maîtrise pas toujours les outils, notamment les outils internet. Donc notre rôle c'est de les guider, de leur expliquer la voie à suivre et les possibilités qu'ils peuvent avoir."

Deux nouveaux centres de vaccination ouvrent à Mimizan et Dax

A l'origine, le centre d'appel départemental devait aider les personnes âgées à prendre rendez-vous mais devant les créneaux désormais saturés, sa mission consiste aujourd'hui à rassurer voire à rappeler. Mélanie Samson, directrice de cabinet de la préfète des Landes explique que les opérateurs vont en effet "retenir le numéro des gens pour ensuite les rappeler et ce dès qu'on aura une plus grande visibilité sur la fourniture de doses supplémentaires. La priorité c'est vraiment d'avoir cette visibilité pour pouvoir créer des créneaux supplémentaires pour accueillir de nouveau les Landais dans les centres de vaccination pour la première injection. Je leur demande d'être patients. Ils seront tous vaccinés, comme le gouvernement l'a promis. Il y a aujourd'hui un réel engouement . Effectivement on aimerait vacciner un peu plus vite mais voilà on est tributaire de l'approvisionnement des doses. Mais ils peuvent appeler la préfecture, ils auront des réponses. Ils seront accompagnés dans leurs démarches."

Ce mercredi, un nouveau centre de vaccination ouvre ses portes à Mimizan. Jeudi, ce sera à Dax à la salle Amélie Charrière. Un centre devait également ouvrir à Amou cette semaine. Ce sera normalement la semaine prochaine.

Le centre d'appel départemental est joignable au 05.58.06.72.98.