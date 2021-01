Vaccination : dans le Val d'Oise, des carnets de rendez-vous pleins pour "les quatre prochaines semaines"

La campagne vaccinale pour lutter contre l'épidémie de Covid s'élargit aux plus de 75 ans et aux personnes souffrant de pathologies graves à partir de ce lundi. Ce qui représente plus de 6 millions de Français et "72.000 personnes" dans le département du Val d'Oise, selon la présidente du conseil départementale, Marie-Christine Cavecchi, invitée de France Bleu Paris ce lundi. Signe que l'engouement est là, les carnets de rendez-vous pour les "quatre prochaines semaines sont complets".

"Le problème ça va être les doses qui vont arriver au compte-goutte à partir d'un certain moment", dans les treize centres du département s'inquiète la présidente LR du Val d'Oise. "La bonne nouvelle c'est que le petit flacon prévu pour cinq doses peut être utilisé pour six doses, donc 20% de plus." En revanche, l'élue assure avoir tout le personnel nécessaire pour faire face à l'afflux de patients.

Rentrer en grande-couronne avant 18h va être "compliqué"

Avec le couvre-feu avancé à 18h, les temps de trajet pour rentrer du travail pour les habitants de grande-couronne risquent de s'allonger. La présidente du Val d'Oise espère une "tolérance" de la part des forces de l'ordre. "Je crains le pire. Ça va être compliqué pour les habitants de grande couronne. Déjà en temps normal, il y a des embouteillages importants dès 17h." Dimanche, 375 kilomètres de bouchons ont été enregistrés sur les routes de la région avant 18h.

Pour soulager les travailleurs, la présidente du Val d'Oise milite aussi pour que "le télétravail marche à fond." "46% de la population active du Val d'Oise travaille à Paris et en petite couronne", rappelle Marie-Christine Cavecchi.