Vaccination dans les Côtes-d'Armor : de nouveaux créneaux ouverts ce dimanche

La cadence s'accélère depuis une dizaine de jours pour la vaccination contre le Covid-19. Le week-end dernier, des centres de vaccination ont ouvert leurs portes le dimanche. Face à la dégradation du taux d'incidence dans les Côtes-d'Armor depuis une dizaine de jours, l'agence régionale de santé ouvre de nouveaux créneaux durant le prochain week-end.

Ainsi, les centres de vaccination de Saint-Brieuc, Lamballe, Loudéac, Lannion et Guingamp, seront ouverts ce samedi matin, 678 créneaux ont été attribués.

Prise de rendez-vous sur Internet ou par téléphone

Dimanche 14 mars, de 8h30 à 12h30, le centre de vaccination de Saint-Brieuc, situé salle Robien accueillera les personnes âgées de 50 à 74 ans présentant des comobordités et les personnes âgées de plus de 75 ans. Elles recevront une dose d'AstraZeneca. Il est possible de prendre rendez-vous via le site keldoc.com en cliquant sur ce lien ou en téléphonant au 02 57 18 00 60.