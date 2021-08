Vaccination des adolescents : "il faut mettre le paquet" avant la rentrée assure la préfète d'Indre-et-Loire

Plus de 60% des adolescents d'Indre-et-Loire ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, un chiffre supérieur de trois points à la moyenne nationale. La préfète ne veut pas en rester là et annonce l'ouverture de centres de vaccination dans les centres commerciaux en vue de la rentrée.

A huit jours de la rentrée scolaire, l'Indre-et-Loire fait figure de bon élève en matière de vaccination. A ce jour selon la préfecture, 87% des plus de 18 ans ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 (78% ont un schéma vaccinal complet) et plus de 60% des 12-18 ans. Ces taux sont supérieurs de trois points aux moyennes nationales.

Objectif de 65% de primo-dosés chez les adolescents à la rentrée scolaire

Pour autant, la préfète Marie Lajus ne veut pas en rester là, notamment en ce qui concerne les adolescents. "L'objectif c'est de mettre le paquet pour faire en sorte que les jeunes rattrapent les taux de vaccination des adultes" assure la représentante de l'Etat. Avec un premier objectif : avoir 65% de primo-dosés chez les adolescents pour la rentrée scolaire.

Pour ce faire, de nouveaux points de vaccination vont voir le jour dans les centres commerciaux des Atlantes et à Auchan Tours-nord, "sur les créneaux pendant lesquels les familles vont faire leurs courses de fournitures scolaires" explique la préfète. Ces centres fonctionneront de façon certaine les mercredi 1er septembre, samedi 4 septembre et mercredi 8 septembre.

Une fois la rentrée scolaire effectuée, les établissements scolaires proposeront un dispositif d'aide à la vaccination. "La vaccination sera proposée aux parents avec des documents permettant de s'inscrire pour ceux qui le souhaitent, notamment le formulaire d'autorisation parentale pour les moins de 16 ans. Il n'y a pas d'obligation de réponse, il n'y a pas d'obligation vaccinale" assure Marie Lajus.