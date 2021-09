L'ARS Nouvelle Aquitaine a fait le point ce lundi sur la vaccination des soignants dans la région. Selon les chiffres communiqués, plus de 90% des professionnels de santé libéraux de Dordogne ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Vaccination : plus de 90% des professionnels de santé libéraux en Dordogne ont reçu une première dose

92,7% des professionnels de santé libéraux de Dordogne de ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 selon les chiffres communiqués ce lundi 13 septembre par l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine. C'est moins que la moyenne régionale de 95% et moins que la moyenne française à 93,9%.

Dans cette catégorie, l'ARS inclut les médecins généralistes, spécialistes, infirmiers, sages-femmes, kinés, orthoptistes et orthophonistes et les pédicures et podologues.

Pour le moment, les chiffres de la vaccination des soignants dans les hôpitaux n'est pas connu. Interrogée à ce sujet vendredi 10 septembre, la directrice de l'hôpital de Périgueux, Corinne Mothes, assure que la remontée d'information est en cours. Il faut notamment collecter les données des soignants vaccinés hors du Service de Santé au Travail.

Et dans les EHPAD ?

L'ARS a également donné quelques informations sur la vaccination des soignants dans les Ehpad de Dordogne. 89,7% d'entre eux ont reçu au moins une dose. Un chiffre inférieur à la moyenne régionale (90%) mais supérieur à la moyenne nationale (88,6%)

Au 15 septembre, les soignants doivent avoir reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus. Dans le cas contraire, leur direction ordonneront la suspension de leur contrat.