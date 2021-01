Vaccination en Côte-d'Or : posez vos questions sur France Bleu Bourgogne ce vendredi matin

Les plus de 75 ans pourront se faire vacciner contre la Covid-19 dans treize centres de Côte-d'or dès lundi. Les prises de rendez-vous débutent ce vendredi à 8 heures. On en parle avec Danyl Afsoud, le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or, invité de France Bleu Bourgogne ce vendredi matin.

C'est ce vendredi à 8 heures, que sont publiés les centres de vaccination Covid-19. En Côte-d'Or, treize et non plus 11 centres, accueilleront à partir de lundi les plus de 75 ans à la vaccination. Cela concerne 51.000 personnes dans notre département.

Où et comment prendre rendez-vous ?

Pour cela, il faut prendre rendez-vous à partir de ce vendredi soit sur le site Doctolib soit par téléphone. On en parle ce vendredi matin sur France Bleu Bourgogne avec Danyl Afsoud, le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or, qui sera l'invité de France Bleu Bourgogne entre 7h30 et 8 heures.

